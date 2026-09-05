استاندار کردستان در پی انفجار تانکر سوخت دو روز عزای عمومی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر سوخت در محدوده پلیس‌راه سنندج-همدان که شمار قابل توجهی از شهروندان را به کام مرگ کشاند، استاندار کردستان با صدور پیامی دو روز عزای عمومی در استان اعلام کرد.

آرش زره‌تن لهونی ضمن تسلیت این حادثه به خانواده‌های جان‌باختگان و ابراز همدردی با مردم کردستان، از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای مصدومان این حادثه سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

وی این حادثه را موجب اندوه و تأثر عمیق مردم استان دانست و بر همراهی و همدردی با خانواده‌های داغدار تأکید کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در این حادثه ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و هفت نفر نیز مصدوم شده‌اند.