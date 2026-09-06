دشمن به دنبال شکستن پیوند خانواده و جامعه دینی است

حجت‌الاسلام امید چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: یکی از نقشه‌های دستگاه شیطان و شیاطین برای مؤمنان، حمله به پیوندهای مقدس و محبوب خداوند است و تلاش می‌کنند این پیوندها را از میان ببرند.

وی افزود: پیوند میان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، خواهر و برادر، اقوام و مؤمنان با یکدیگر، همچنین پیوند مؤمنان با مسجد، علما، مرجع تقلید و امام جامعه از جمله پیوندهای مقدسی است که باید حفظ شود.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: قرآن کریم بارها نسبت به تلاش شیطان برای ایجاد اختلاف و دشمنی میان انسان‌ها هشدار داده است و یکی از اهداف اصلی شیطان، ایجاد کینه و عداوت و از بین بردن انسجام میان مؤمنان است.

چراغی تصریح کرد: زمانی که پیوندهای اجتماعی و خانوادگی از بین برود و انسان تنها شود، زمینه برای سلطه و وسوسه شیطان فراهم می‌شود؛ به همین دلیل در متون دینی بر پرهیز از تنهایی و حضور در جمع تأکید شده است.

وی بیان کرد: انسان مؤمن در کنار دیگران استحکام بیشتری پیدا می‌کند و همان‌گونه که گوسفند جداشده از گله بیشتر در معرض حمله گرگ قرار دارد، انسانی که از جمع مؤمنان فاصله می‌گیرد نیز آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: کوهنوردان حرفه‌ای هنگام عبور از مسیرهای صعب‌العبور با طناب به یکدیگر متصل می‌شوند تا اگر یکی از آن‌ها لغزید، دیگران مانع سقوط او شوند؛ پیوندهای اجتماعی و ایمانی نیز چنین نقشی در زندگی انسان دارند.

چراغی اضافه کرد: نباید شیطان را موجودی خیالی یا صرفاً نمادین تصور کرد؛ در آموزه‌های دینی، شیطان و نیروهای تحت فرمان او واقعیت دارند و از راه‌های مختلف برای گمراه کردن انسان تلاش می‌کنند.

وی یادآور شد: مسئله تنهایی در جوامع غربی نیز به یک آسیب اجتماعی جدی تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ در انگلیس نهادی با عنوان «وزارت امور تنهایی» برای مقابله با پیامدهای این پدیده تشکیل شد.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: امروز متأسفانه فرهنگ فردگرایی و دوری از روابط انسانی در حال گسترش است و حتی فضای مجازی و استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به تضعیف روابط خانوادگی و اجتماعی منجر شود.

چراغی خاطرنشان کرد: وقتی اعضای یک خانواده به جای گفت‌وگو و ارتباط با یکدیگر، هرکدام سرگرم تلفن همراه خود باشند، پیوندهای خانوادگی به تدریج تضعیف می‌شود و این همان چیزی است که باید نسبت به آن هوشیار باشیم.

وی تصریح کرد: شیطان هزاران سال تجربه دارد و برای گمراه کردن هر فرد از روش متناسب با شرایط و ویژگی‌های او استفاده می‌کند؛ بنابراین باید با توکل بر خداوند و توسل به امام زمان(عج) مراقب وسوسه‌ها و نقشه‌های شیطان باشیم.