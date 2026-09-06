۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کاشان برای صدور سند درنظر گرفته شده است

علی محلوجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شد و یکی از مهم‌ترین آثار آن، برداشته شدن محدودیت حدنصاب مساحت برای صدور سند اراضی کشاورزی است.

وی افزود: پیش از اجرای این قانون، برای صدور سند اراضی کشاورزی، متقاضی باید حدنصاب مشخصی از مساحت زمین را دارا می‌بود که این میزان برای باغ‌ها ۵۰ هزار مترمربع و برای اراضی زراعی حدود ۷۵ هزار مترمربع بود، اما با اجرای قانون جدید، این محدودیت برداشته شده و متقاضیان در صورت داشتن سایر شرایط قانونی، بدون توجه به مساحت زمین می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

رئیس جهاد کشاورزی کاشان یکی دیگر از شرایط بهره‌مندی از این قانون را مشخص بودن حدود و مساحت زمین عنوان کرد و گفت: زمین باید افراز شده و چهار گوشه و محیط آن مشخص باشد؛ البته افراز شدن به معنای دیوارکشی نیست، چراکه دیوارکشی در اراضی کشاورزی می‌تواند مصداق تغییر کاربری باشد.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در کاشان گفت: شهرستان کاشان به عنوان یکی از هشت شهرستان منتخب استان اصفهان، به صورت پایلوت در حال اجرای این طرح است و حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان برای اجرای آن اختصاص یافته است.

محلوجی ادامه داد: در حوزه ثبتی کاشان، اراضی لت‌هور و برزک و در حوزه ثبتی نیاسر نیز بخشی از شهر نیاسر و روستای نَچَج در محدوده اجرای این طرح قرار گرفته‌اند و مشاور اجرای طرح نیز از طریق مناقصه انتخاب شده است.

وی درباره هزینه‌های اجرای طرح نیز بیان کرد: بخش عمده هزینه‌ها مربوط به نقشه‌برداری است که توسط دولت و مشاور طرح انجام می‌شود و سایر هزینه‌ها از جمله حق ثبت و حق‌التحریر، مطابق ضوابط معمول اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان از بهره‌برداران و متقاضیان خواست برای استفاده از تسهیلات این طرح به ادارات ثبت اسناد و املاک کاشان و نیاسر مراجعه کنند و گفت: در فرآیند صدور سند، استعلام‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها استعلام از جهاد کشاورزی است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۹ درصد استعلام‌های انجام‌شده از جهاد کشاورزی مثبت است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای دریافت سند اراضی کشاورزی خود استفاده کنند.