محلوجی: روستای علوی قطب کاشت و تولید زعفران در کاشان است

علی محلوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زعفران یک محصول کم آب بر است، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان کاشان، این محصول می تواند به خوبی با اقلیم کاشان سازگار باشد.

وی با بیان اینکه روستای علوی قطب کاشت و برداشت زعفران در سطح شهرستان کاشان است، ابراز داشت: جشنواره زعفران برای دومین سال در روستای علوی کاشان برگزار می شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به نخستین دوره برگزاری این رویداد در سال گذشته به صورت مردم نهاد تصریح کرد: روستای علوی سابقه ای حدود ۳۰ ساله در کشت زعفران دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از زعفران شهرستان کاشان در روستای علوی کاشت و برداشت می شود، گفت: بیش از ۴۰ هکتار از اراضی این روستا زیر کشت زعفران است.

محلوجی روستای علوی را با توجه به شرایط اقلیمی پیشرو در کشت زعفران در کاشان دانست و افزود: سال گذشته و در حاشیه نخستین دوره برگزاری جشنواره زعفران در روستای علوی از سند ارتقای زنجیره ارزش راهبردی زعفران رونمایی شد.