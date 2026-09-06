دستگیری ۵ متهم و کشف ۲۰ فقره سرقت سریالی احشام در آران و بیدگل

سرهنگ قدرتالله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام بهصورت سریالی طی حدود شش ماه در شهر نوشآباد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ نوشآباد و کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسیهای تخصصی و بهکارگیری شگردهای پلیسی، موفق به شناسایی اعضای این گروه شدند و با هماهنگی مقام قضایی، پنج نفر از متهمان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی آران و بیدگل ادامه داد: در تحقیقات انجامشده تاکنون ۲۰ فقره سرقت احشام مرتبط با این متهمان کشف و دو دستگاه خودرو که برای انجام سرقتها مورد استفاده قرار میگرفت نیز توقیف شده است.
وی با توصیه به دامداران برای افزایش ایمنی محل نگهداری دامها خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه فرد، خودرو یا تردد مشکوک، موضوع را بدون فوت وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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