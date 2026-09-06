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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۸

گفتگوی تلفنی عراقچی با همتایان سعودی و ترک

گفتگوی تلفنی عراقچی با همتایان سعودی و ترک

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه گفتگو و رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرحان و هاکان فیدان وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه، در خصوص موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه ای و آخرین روند تلاش های دیپلماتیک با هدف برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه امریکا گفتگو و رایزنی کردند.

کد مطلب 6938582

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    نظرات

    • مشهدی DE ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      از این تلفن کردنها خسته نشدید ؟
      • سروش طهماسبی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
        0 0
        چرا میخوای روابط ایران با کشورهای همسایه خراب بشه؟

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