گفتگوی تلفنی عراقچی با همتایان سعودی و ترک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرحان و هاکان فیدان وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه، در خصوص موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه ای و آخرین روند تلاش های دیپلماتیک با هدف برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه امریکا گفتگو و رایزنی کردند.