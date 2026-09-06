«پاشنه آشیل» راهبرد ترامپ در جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره گزارش داد، در حالی که اقتصاد کشورهای مختلف از بحران های ناشی از تنش در منطقه و اختلال زنجیره انتقال انرژی رنج می برند اقتصاد آمریکا نیز با افزایش بی سابقه قیمت سوخت رو به رو است. این کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان شاهد افزایش بی سابقه قیمت بنزین از تابستان ۲۰۲۲ تاکنون بوده است. با وجود تلاش های دولت آمریکا برای کاهش این موج، قیمت ها همچنان در حال افزایش است و این روند بر میانگین تورم داخلی تأثیر منفی می گذارد.

بر اساس این گزارش، شرایط کنونی در کنار افزایش قیمت دیگر کالاها بر دولت ترامپ فشار آورده و گزینه های پیش روی آن را برای گسترش دامنه جنگ و گسترش بانک اهداف از جمله تأسیسات انرژی ایران محدود می کند.

طی ماه های گذشته دولت آمریکا ۱۲۸ میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود اضافه کرده تا قیمت بنزین را به کمتر از چهار دلار در هر گالن کاهش دهد اما نتیجه بخش نبوده است. قیمت هر گالن قبل از آغاز جنگ کمتر از سه دلار بوده و هرگز به شرایط قبل از جنگ تا بازگشایی تنگه هرمز بازنخواهد گشت.

شرکت های نفت داخلی در آمریکا نیز قیمت ها را بر اساس قیمت های جهانی و نه عرضه و تقاضای داخلی، تعیین می کنند. بدان معنی که قیمت ها می تواند ۶۰ درصد بیشتر از آن چیزی که باید باشد، افزایش یابد.

افزایش قیمت ها در کنار نزدیک شدن انتخابات میان دوره ای کنگره تبدیل به پاشنه آشیل راهبرد ترامپ در جنگ با ایران شده است. این شرایط گزینه های وی را محدود می کند.