رایزنی عبدالعاطی با مشاور ترامپ درباره شاخ آفریقا و سودان و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصردر گفتگوی تلفنی با «مسعد بولس»، مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی، بر ضرورت حفظ یکپارچگی سرزمینی کشورهای منطقه و لزوم دستیابی به راهکارهای سیاسی برای کاهش تنش‌ها تاکید کرد.

وزیر خارجه مصر در خصوص پرونده سودان با اشاره به تلاش‌ها برای توقف درگیری‌ها، بر اصول ثابت کشورش در حمایت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حفظ نهادهای قانونی سودان تاکید کرد.

وی همچنین مخالفت مصر را با شکل‌گیری هرگونه ساختار موازی اعلام و بر تامین دسترسی ایمن و پایدار به کمک‌های بشردوستانه و پیشبرد فرایند سیاسی با رهبری خود سودانی‌ها تاکید کرد.

در خصوص اوضاع شاخ آفریقا نیز عبدالعاطی با یادآوری حضور مصر در دومین نشست کشورهای مشارکت‌کننده در ماموریت پشتیبانی و ثبات اتحادیه آفریقا در سومالی، احترام به حاکمیت ملی کشورهای منطقه و پرهیز از هرگونه اقدام یک‌جانبه را ضروری دانست.

وی تامین مالی مناسب این ماموریت را برای حفظ دستاوردهای امنیتی در سومالی و جلوگیری از بازگشت تهدیدات تروریستی حیاتی خواند.

در ارتباط با مسئله لیبی نیز دو طرف درباره راه‌های پیشبرد روند سیاسی گفتگو کردند و عبدالعاطی ضمن تاکید بر لزوم یکپارچگی نهادها و مؤسسات ملی لیبی، تنها راه خروج از بحران را حل و فصل سیاسی جامع از طریق گفتگوهای لیبیایی-لیبیایی و برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی دانست.

در مقابل، مسعد بولس نیز از اقدامات سازنده مصر برای کاهش تنش‌ها و ایجاد همگرایی میان نهادهای لیبی قدردانی کرد و هر دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه برای تقویت ثبات در قاره آفریقا تاکید کردند.