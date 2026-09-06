۴تصادف در اصفهان ۱۳مصدوم داشت؛انتقال یک بیمار ۸۸ ساله با اورژانس هوایی

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین مأموریت، اورژانس هوایی یک اصفهان برای انتقال بیمار ۸۸ ساله از بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه به مرکز درمانی چمران به پرواز درآمد.

وی افزود: این مأموریت از ساعت ۱۶ آغاز و در ساعت ۱۸ خاتمه یافت و بیمار که دچار سکته قلبی (MI) شده بود، برای ادامه روند درمان به بیمارستان چمران منتقل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در حادثه‌ای ترافیکی که ساعت ۱۷:۲۰ در خیابان بهارستان شرقی نجف‌آباد، بعد از خیابان حکیم صفایی رخ داد، یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه پژو پارس با یکدیگر برخورد کردند.

عابدی گفت: در این حادثه چهار نفر شامل دو زن، یک پسر چهار ساله و یک دختر شش ساله مصدوم شدند که توسط یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان فاطمه‌الزهرا(س) منتقل شدند.

وی همچنین از وقوع حادثه زمین‌خوردگی موتورسیکلت در شهرستان تیران خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۸:۲۸ در روستای خیرآباد و جاده امامزاده شاهزاده حسین اتفاق افتاد و سه نفر شامل یک زن، یک مرد و یک پسر هفت ساله مصدوم شدند.

به گفته سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان، مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان بهنیا منتقل شدند.

عابدی در ادامه از یک حادثه دیگر مرتبط با موتورسیکلت در خمینی‌شهر خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲۱:۲۸ در خیابان شمس تبریزی، خیابان بهمن رخ داد و سه نفر شامل یک مرد، یک پسر ۱۰ ساله و یک دختر چهار ساله مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان ۹ دی خمینی‌شهر منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به حضور سریع نیروهای اورژانس در این حوادث، بر رعایت مقررات ترافیکی و توجه ویژه موتورسواران به ایمنی سرنشینان، به‌ویژه کودکان، تأکید کرد.