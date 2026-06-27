به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به وضعیت برخی پروژه‌های عمرانی و اعتباری اظهار کرد: مدیریت در حوزه تأمین اعتبار باید به‌گونه‌ای باشد که تکلیف پروژه‌ها مشخص شود، نه اینکه وضعیت آن‌ها بلاتکلیف باقی بماند.

وی با بیان اینکه در برخی پروژه‌ها پیمانکاران به دلیل نبود تعیین تکلیف اعتباری درخواست خاتمه همکاری داده‌اند، افزود: طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکار در چنین شرایطی حق پیگیری و حتی درخواست خاتمه قرارداد را دارد و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری شفاف است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در پی تغییرات مدیریتی در سازمان نوسازی نیز برخی مکاتبات و اسناد با ابهام مواجه شده و همین موضوع روند بررسی‌ها را با تأخیر روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبار پروژه‌ها گفت: حدود دو تا دو و نیم میلیارد تومان برای این پروژه پیش‌بینی شده و بخشی از اقدامات اجرایی نیز انجام شده است.

شهامت تصریح کرد: برخی اسناد ارسال شده در هفته گذشته به دلیل وجود ایرادات، برگشت داده شده و لازم است تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت اعتبارات، تصمیم‌گیری شفاف‌تری صورت گیرد.

وی تأکید کرد: نباید تصمیم‌گیری‌ها به جلسات بعدی شورای برنامه‌ریزی موکول شود و لازم است در همین جلسه تکلیف اعتباری پروژه‌ها مشخص شود تا روند اجرا متوقف نماند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان ابراز امیدواری کرد با تعیین وضعیت اعتباری، پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.