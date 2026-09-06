رفع تصرف بیش از ۴۲۵ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دلگان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلگان، اعلام کرد: با اجرای دو عملیات جداگانه و هماهنگ، بیش از ۴۲۵ هکتار از اراضی ملی در مناطق شهرک درگیابند بخش جلگه چاه‌هاشم و کلاکنتک این شهرستان رفع تصرف شد.

در عملیات نخست که با هماهنگی اداره امور منابع آب و شورای تأمین انجام شد، بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی منطقه شهرک درگیابند آزادسازی و یک حلقه چاه غیرمجاز مسلوب‌المنفعه شد. همچنین یک دستگاه حفاری غیرمجاز جمع‌آوری و آثار و مستحدثات ایجادشده در عرصه تخریب شد.

در عملیات دیگری، ۲۵ هکتار از اراضی ملی روستای کلاکنتک که با هدف کشت غیرمجاز و ایجاد اراضی کشاورزی توسط تراکتور تسطیح و پوشش گیاهی مرتعی آن، عمدتاً گونه «ترات»، تخریب شده بود، آزادسازی شد. در این رابطه، متخلف برای سیر مراحل قانونی فراخوانده و تشکیل پرونده قضایی در دستور کار قرار گرفت.

این اقدامات در اجرای تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و با حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور می باشد.