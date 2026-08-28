به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در راستای توسعه زیرساختهای روستایی و در هفته دولت، عملیات اجرایی جدولگذاری و اصلاح معابر در دهستان هودیان با هدف بهبود وضعیت عبور و مرور و جلوگیری از آسیبهای ناشی از روانآبها، تکمیل شد.
این پروژه که با هدف ارتقای سطح خدماترسانی به روستاییان و بهبود وضعیت فیزیکی معابر انجام شده است، شامل اجرای ۶۰۰ متر جدولگذاری استاندارد است. بر اساس دادههای منتشر شده، برای اجرای این عملیات از اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان استفاده شده است که نشاندهنده اهمیت ویژه دولت و مدیریت محلی به بهبود زیرساختهای دهستان هودیان است.
بخشدار مرکزی شهرستان دلگان، ضمن اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود کیفیت زندگی شهروندان روستایی، اظهار داشت: این عملیات در راستای تکمیل زنجیره زیرساختی دهستان هودیان انجام شده و تلاش میشود با بهرهبرداری از این مسیر، مشکلات عبور و مرور و همچنین مدیریت آبهای سطحی در این منطقه به شکل موثرتری مدیریت شود.
وی همچنین افزود: این پروژه بخشی از برنامههای گستردهتر برای توسعه روستایی و تقویت خدماترسانی در بخش مرکزی دلگان است که در هفته دولت با تمرکز بر پروژههای عملیاتی و ملموس، به ثمر نشسته است.
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