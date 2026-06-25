چهار اثر آندره مالرو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشر چهار کتاب مهم از آندره مالرو، نویسنده، اندیشمند و وزیر فرهنگ پیشین فرانسه را پس از سال‌ها با طراحی جلد جدید منتشر کرده است. این آثار که در زمره مهم‌ترین نوشته‌های مالرو قرار می‌گیرند، تصویری روشن از دغدغه‌های اصلی او از جمله نسبت انسان با تاریخ، انقلاب، مرگ، آزادی و هنر ارائه می‌کنند. آندره مالرو به عنوان یک پژوهشگر تاریخی، علاقه زیادی به فرهنگ و تمدن ایران داشت و چند سال نیز در اصفهان زندگی کرد. مالرو در جوانی در مدرسه‌ی زبان‌های زنده شرقی پاریس، چند صباحی فارسی خوانده بود و در زمان‌هایی که به ایران می‌آمد، کمی فارسی صحبت می‌کرد. وی با دکتر پرویز ناتل خانلری، آشنا بود و گفتگوی جالبی از این دو چهره‌ی برجسته در مجله‌ی سخن منتشر شده است. در ادامه مروری بر چهار اثر تازه منتشر شده او خواهیم داشت:

ضد خاطرات

ترجمه ابوالحسن نجفی و رضا سیدحسینی

«ضد خاطرات» اثری متفاوت در کارنامه مالرو است که در مرز میان خاطره‌نویسی، زندگی‌نامه و تأمل فلسفی قرار می‌گیرد. نویسنده در این کتاب به جای روایت خطی زندگی خود، مجموعه‌ای از تجربه‌ها، گفت‌وگوها و تأملاتش درباره انسان و تاریخ را کنار هم قرار می‌دهد. مالرو در خلال دیدار با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی برجسته قرن بیستم، به این پرسش می‌پردازد که انسان چگونه در برابر گذر زمان، مرگ و تحولات تاریخی معنای زندگی خود را حفظ می‌کند. از این رو، «ضد خاطرات» بیش از آنکه یک زندگی‌نامه شخصی باشد، نوعی جست‌وجوی فلسفی درباره سرنوشت انسان در جهان معاصر است.

امید

ترجمه رضا سیدحسینی

رمان «امید» بر پایه تجربه مستقیم مالرو از جنگ داخلی اسپانیا نوشته شده است و حاصل تجربه‌ی شخصی «آندره مالرو» به عنوان یک خلبان جنگی در جریان جنگ داخلی اسپانیاست. اغلب شخصیت‌ها و اتفاقات این رمان تاثیرگرفته از اشخاص حقیقی و اتفاقات واقعی‌ای هستند که مالرو خود با آن‌ها سر و کار داشته است . در این اثر، نویسنده تنها به شرح رویدادهای جنگ نمی‌پردازد، بلکه می‌کوشد نشان دهد چگونه آرمان‌های سیاسی و انسانی در شرایط بحرانی آزموده می‌شوند. شخصیت‌های رمان با انتخاب‌های دشوار اخلاقی و سیاسی روبه‌رو هستند و هر یک به شکلی متفاوت معنای تعهد، فداکاری و مقاومت را تجربه می‌کنند. «امید» را می‌توان روایتی از تلاش انسان برای حفظ کرامت و باورهای خود در میانه آشوب‌های تاریخی دانست.

فاتحان

ترجمه: سیروس ذکاء

«فاتحان» نخستین رمان مهم مالرو است و در بستر تحولات انقلابی چین در دهه ۱۹۲۰ شکل می‌گیرد. محور اصلی کتاب، بررسی نقش ایدئولوژی و قدرت در زندگی فردی و جمعی است. مالرو در این اثر نشان می‌دهد که انقلاب تنها یک رویداد سیاسی نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن شخصیت‌ها با باورها، تردیدها و جاه‌طلبی‌های خود روبه‌رو می‌شوند. اهمیت «فاتحان» در این است که بسیاری از موضوعاتی را که بعدها به هسته مرکزی آثار مالرو تبدیل شدند، برای نخستین بار مطرح می‌کند؛ موضوعاتی مانند کنش سیاسی، مسئولیت فردی و جست‌وجوی معنا در دل تاریخ.

سرنوشت بشر

ترجمه: سیروس ذکاء

«سرنوشت بشر» مشهورترین رمان مالرو و یکی از آثار شاخص ادبیات قرن بیستم است. داستان در جریان قیام انقلابیون شانگهای در سال ۱۹۲۷ رخ می‌دهد، اما اهمیت آن فراتر از روایت یک واقعه تاریخی است. مالرو در این رمان به مسئله‌ای بنیادین می‌پردازد: انسان چگونه در جهانی آکنده از خشونت، بی‌ثباتی و مرگ، برای زندگی خود معنا می‌آفریند؟ شخصیت‌های کتاب هر یک پاسخی متفاوت به این پرسش می‌دهند و همین امر به اثر عمق فلسفی ویژه‌ای می‌بخشد. «سرنوشت بشر» به دلیل نگاه دقیق به وضعیت انسان در شرایط بحرانی و پیوند دادن تاریخ با پرسش‌های وجودی، از مهم‌ترین رمان‌های قرن بیستم به شمار می‌آید.

تجدید چاپ این چهار اثر فرصتی ارزشمند برای خوانندگان فارسی‌زبان فراهم می‌کند تا با جنبه‌های مختلف اندیشه و جهان‌بینی آندره مالرو آشنا شوند. نویسنده‌ای که آثارش همچنان از مهم‌ترین نمونه‌های پیوند ادبیات، فلسفه و تاریخ در ادبیات مدرن جهان محسوب می‌شوند.