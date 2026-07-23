رقابت ۱۷ هزار داوطلب در پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای ۱۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ انجام شد و در تمدید اول، مهلت ثبت نام تا ۸ بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد. پس از آن در بازه زمانی ۹ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ و ۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز فرصتی برای ثبت نام فراهم شد و در نهایت ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبت‌نام کردند.

پیش از این مقرر بود پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور این آزمون به تیرماه ۱۴۰۵ موکول شد. پس از آن نیز به دلیل مراسم تشییع رهبر شهید، زمان آزمون از ۲۵ تیرماه به اول مردادماه ۱۴۰۵ موکول شد.

پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی اراک، شهرکرد، اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، گلستان، بندرعباس، گیلان، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، همدان، زاهدان، شهیدصدوقی یزد، سمنان، قزوین، کاشان، کردستان، البرز، ایلام، بجنورد، زنجان، یاسوج و دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران برگزار می شود.

همچنین با توجه به شرایط خاص کشور به ویژه در استان های جنوبی امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان حاضر در این استان ها فراهم شد و داوطلبان حوزه های امتحانی اهواز، بوشهر و بندرعباس در صورت تمایل امکان یافتند حوزه امتحانی خود را به شکل «حوزه اهواز به حوزه لرستان»، «حوزه بوشهر به حوزه شیراز»، «حوزه بندرعباس به حوزه کرمان» تغییر دهند. البته براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزاری آزمون در حوزه های اهواز، بوشهر و بندرعباس به قوت خودباقی است.

تعداد سؤالات آزمون ۲۰۰ سؤال تستی چهار گزینه ای است. برای هر سؤال باید تنها یک گزینه که در میان گزینه های ارائه شده بهترین پاسخ ممکن است، انتخاب شود. به هر سؤال با پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر سؤال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق می گیرد. به سؤالات بدون پاسخ نمره ای تعلق نمی گیرد. به هر سؤال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد، یک نمره منفی تعلق می گیرد.

براساس مصوبات هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مواد آزمون، در پنج گروه درسی شامل گروه درسی یک: جراحی عمومی، زنان، گروه درسی دو: داخلی، گروه درسی سه: کودکان، عفونی، گروه درسی چهار: ارتوپدی، گوش و حلق بینی، اورولوژی، چشم، آمار و اپیدمیولوژی و رادیولوژی، گروه درسی پنج: آسیب شناسی، پوست، فارماکولوژی، نورولوژی، روانپزشکی و اخلاق پزشکی دسته بندی شده اند.

داوطلبان مجاز هستند پس از اعلام کلید آزمون به مدت ۷۲ ساعت نسبت به ارسال اعتراض به سؤالات آزمون دستیاری منحصراً از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir اقدام لازم را به عمل آورند. رسیدگی به اعتراضات واصله پس از مدت زمان مقرر به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود. پس از رسیدگی به اعتراضات در خصوص طراحی سوالات، کارنامه اولیه داوطلبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داوطلبانی که حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰ نمره کل آزمون را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب رشته هستند و می توانند رشته محل های مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته محل که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می شود، انتخاب کنند. توجه: در صورتیکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد، به هیچ وجه واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

نحوه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی: پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه های اعلامی با اولویت های زیر بر اساس موضوع ۲ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ انجام می شود:

الف - نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار (در هر رشته بطور جداگانه)

ب - اولویت انتخاب رشته - محل

حد نصاب عبارت است از: نمره آخرین نفر جای دهی شده اولیه (برای تعیین حدنصاب) بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس بر مبنای ظرفیت کل رشته - محل با رعایت سایر شرایط پذیرش.

توضیح: در این روش ابتدا کلیه داوطلبان بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس و براساس نمره آزمون (از بالاترین نمره) و اولویت انتخاب رشته - محل تا تکمیل کل ظرفیت های موجود، بدون پذیرش مازاد بر ظرفیت در همه رشته – محل های انتخابی قرار داده می شوند. نمره آخرین نفر جای دهی شده در هر رشته-محل، حد نصاب آن رشته محل خواهد بود.