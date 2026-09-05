به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این آزمون ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت نام کرده بودند. پس از اعلام انتشار کلید اولیه، اعتراض و پیشنهادهای داوطلبان درباره سؤالات آزمون ثبت شد.

پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

کارنامه علمی به منظور آگاهی شرکت کنندگان در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی (۱۴۰۵-۱۴۰۶) از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است.

داوطلبان می توانند با وارد کردن کدملی و شماره تلفن همراه و دریافت رمز، کارنامه خود را مشاهده کنند.

کارنامه علمی پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی حاوی اطلاعات زیر است:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، جنس، کد ملی، سهمیه ها بر اساس بررسی مدارک، نمره کل از ۶۰۰ و رتبه کل بر اساس نمره کل از ۶۰۰ و سایر رتبه ها در هر سهمیه.

الف) سهمیه:

هرگونه مغایرت بین سهمیه انتخاب شده توسط داوطلب در فرم ثبت نام با سهمیه درج شده بر روی کارنامه حاصل بررسی مدارک و براساس مستندات ارسال شده از سوی داوطلب است. سهمیه ایثارگران توسط ارگان های مربوطه تایید یا رد شده است، مرکز سنجش در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ب) نمره کل از ۶۰۰:

برای هر شرکت کننده نمره کل از ۶۰۰ درج شده است، برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط، یک نمره منفی در نظر گرفته شده و از مجموع این نمرات، نمره کل بدست آمده که در کارنامه داوطلبان درج شده است.

داوطلبان می توانند با ملاحظه پاسخنامه خود که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آمده و با توجه به کلید نهایی، این نمره را محاسبه کنند. آن دسته از داوطلبان که حداقل نمره ۱۵۰ را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب رشته خواهند بود.

تبصره: کسب نمره حد نصاب برای هر یک از سهمیه ها، تابع مقررات مربوط به خود است.

ج) رتبه در سهمیه:

رتبه در سهمیه های تایید شده از جمله رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد و یا ۵ درصد، بومی مناطق محروم کل و استانی در کارنامه درج شده است.

د) عدم تأیید سهمیه:

کسانی که سهمیه آنها مورد تایید ارگان های مربوطه قرار نگرفته است، در کارنامه آنها این موضوع درج شده است به طور مثال «سهمیه بومی مناطق محروم شما مورد تایید نیست.»

اولویت و نحوه پذیرش:

پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه های اعلامی با اولویت های زیر و بر استاس موضوع ۲ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ انجام خواهد شد:

الف - نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار (در هر رشته بطور جداگانه)

ب - اولویت انتخاب رشته - محل

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفته است و فرآیند انتخاب رشته محل به‌زودی در سامانه فعال خواهد شد.

توضیحات انتخاب رشته - محل

داوطلبان پس از مطالعه کامل دفترچه و مشاهده کارنامه، نمره و رتبه خود و ملاحظه کلیه رشته محل ها در جداول مربوطه و شرایط دانشگاه ها باید از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش با وارد کردن کدملی و تلفن همراه و دریافت رمز، وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته محل تحصیل اقدام کنند.

به همراه کارنامه به هر یک از داوطلبان پذیرش، یک فرم انتخاب رشته – محل اینترنتی تعلق می گیرد. پیشنهاد می شود که داوطلب ابتدا تمام رشته های مورد نظر خود را به ترتیب علاقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه را یادداشت کرده و به ترتیب وارد سامانه کند.

توجه ۱: داوطلبان می توانند براساس ضوابط و همچنین با توجه به مندرجات راهنمای آزمون پنجاه و سومین دوره و نیز مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته، حداکثر تا ۱۰۰ رشته - محل براساس جداول مربوطه، انتخاب کنند.

توجه ۲: داوطلبان با سهمیه بومی مناطق محروم که مبادرت به انتخاب رشته-محل های مناطق محروم می کنند، لازم است علاوه بر انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل، محل تعهد خود را نیز انتخاب کنند.

توجه ۳: تا زمانیکه کلیه اولویت های مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینه ثبت نهایی خودداری شود. لذا پس از تکمیل مراحل ثبت اولویت های انتخابی، گزینه ثبت نهایی زده شود. دقت شود کلیه این مراحل قبل از فشردن گزینه ثبت نهایی قابل انجام است.

توجه ۴: پس از پایان کلیه مراحل و فشردن گزینه ثبت نهایی، از فرم مربوطه چاپ گرفته شده و جهت مراحل بعدی نگهداری شود.

تذکر مهم: در صورتی که پیش از فشردن گزینه ثبت نهایی، از فرم انتخاب رشته محل چاپ گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری نخواهد بود.

توجه ۵: مسئولیت هر گونه اشتباه در تکمیل فرم انتخاب رشته محل به عهده داوطلب است و داوطلب باید شخصاً اقدام به تکمیل اطلاعات خود کند و هر گونه اشتباه یا مورد ایجاد شده بدلیل تکمیل اطلاعات توسط شخص دیگر یا کافی نت و ...مورد پذیرش نیست.

توجه ۶: در صورتیکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد، امکان انتخاب رشته محل مجدد وجود نداشته و واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

توجه ۷: طبق قانون، هر داوطلب برای ورود به هر مقطع تحصیلی صرفا یک بار می تواند از سهمیه های ایثارگری استفاده کند. لذا اگر داوطلبی از این سهمیه استفاده کرده و قبول شود، در صورت انصراف از ثبت نام یا ادامه تحصیل، مجدداً مجاز به استفاده از سهمیه نیست.