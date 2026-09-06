به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در نشست مجمع مشورتی خیرین استان اردبیل، اظهار کرد: دریافت گزارش درست و شفاف از جامعه، از طریق تقویت ارتباط با نخبگان و افراد تاثیرگذار میسر می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت فعالیت خیرین در حوزه‌های مختلف، افزود: طرح محله‌محور یکی از زمینه‌های فعالیت خیرین است که در استان اردبیل نیاز زیادی به فعالیت در آن دیده می‌شود.

استاندار اردبیل ادامه داد: خیرین می‌توانند با توجه به شرایط فعلی کشور، به‌سمت تنظیم مطالبات و نیازهای مردم حرکت کنند.

امامی یگانه با تأکید بر نقش خیرین در تقویت اعتماد اجتماعی، بیان کرد: اعتمادسازی در جامعه، تقویت تعلق خاطر نسل جوان نسبت به کشور و امیدآفرینی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شهرستان‌ها و مجامع خیرین در سراسر استان باید برای حل مشکلات فعال شوند و در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

استاندار اردبیل همچنین تزریق نگرش خیرخواهانه به بطن جامعه را از اهداف مورد نظر عنوان کرد و گفت: باید زمینه گسترش این نگرش در جامعه فراهم شود.