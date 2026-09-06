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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۵

دستگیری سارقان طلاجات و ساختمان‌های نیمه‌کاره

دستگیری سارقان طلاجات و ساختمان‌های نیمه‌کاره

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان همدان از موفقیت ماموران پلیس در شناسایی و دستگیری تعدادی از سارقان در پی وقوع سرقت از طلاجات و ساختمان‌های خالی از سکنه در سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولانی‌نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع سرقت از یک واحد طلاجات در این شهرستان اظهار کرد: در پی مراجعه حضوری شاکی مبنی بر سرقت طلاجات ماموران کلانتری ۱۳ عین‌القضات برای شناسایی و بازداشت عامل جرم وارد عمل شدند که با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تخصصی پلیس سارق که از بستگان شاکی بوده شناسایی و دستگیر شد و متهم در مراحل بازجویی به جرم خود اعتراف کرد.

وی همچنین از موفقیت ماموران کلانتری ۱۵ رسالت در برخورد با سارقان ساختمان‌های نیمه‌کاره خبر داد و افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های خالی از سکنه ماموران پلیس با انجام عملیات‌های فنی ۲ متهم را که در این اقدامات دست داشتند شناسایی و بازداشت کردند، این افراد نیز در تحقیقات انجام‌شده به جرم خود اعتراف نموده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه برخورد با سارقان و بزهکاران از اولویت‌های اصلی پلیس شهرستان است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت یا حضور افراد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مراجع انتظامی اطلاع دهند.

کد مطلب 6939405

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