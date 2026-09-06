به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولانی‌نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع سرقت از یک واحد طلاجات در این شهرستان اظهار کرد: در پی مراجعه حضوری شاکی مبنی بر سرقت طلاجات ماموران کلانتری ۱۳ عین‌القضات برای شناسایی و بازداشت عامل جرم وارد عمل شدند که با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تخصصی پلیس سارق که از بستگان شاکی بوده شناسایی و دستگیر شد و متهم در مراحل بازجویی به جرم خود اعتراف کرد.

وی همچنین از موفقیت ماموران کلانتری ۱۵ رسالت در برخورد با سارقان ساختمان‌های نیمه‌کاره خبر داد و افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان‌های خالی از سکنه ماموران پلیس با انجام عملیات‌های فنی ۲ متهم را که در این اقدامات دست داشتند شناسایی و بازداشت کردند، این افراد نیز در تحقیقات انجام‌شده به جرم خود اعتراف نموده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه برخورد با سارقان و بزهکاران از اولویت‌های اصلی پلیس شهرستان است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت یا حضور افراد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مراجع انتظامی اطلاع دهند.