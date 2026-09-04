پلمب نانوایی متخلف در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و در راستای پیگیری مطالبات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش و صیانت از حقوق عامه، بازدید از نانواییهای سطح شهرستان انجام شد.
در این بازدید که با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، اعضای شورای آرد و نان، نماینده اصناف و فرماندهی پلیس اماکن شهرستان انجام شد، وضعیت بهداشتی، نحوه فعالیت و میزان رعایت ضوابط و مقررات در نانواییها مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان بازرسیها، ضمن شناسایی موارد تخلف و نواقص موجود، تذکرات لازم به مسئولان واحدها ارائه و بر رفع موارد اعلامشده تأکید شد. همچنین یک واحد نانوایی به دلیل تخلفات احرازشده پلمب شد.
دادستان شهرستان خاش با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت نانواییها، از دستگاههای متولی خواست با انجام بازدیدهای دورهای و نظارت مؤثر، از بروز تخلفات و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کنند.
در پایان نیز بر تداوم نظارتهای میدانی و همکاری دستگاههای مسئول برای ارتقای کیفیت خدمات، رعایت ضوابط و صیانت از حقوق عامه تأکید شد.
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