مباشر امینی: ۳۴ پرونده تخلف برای نانوایی‌ های آستانه‌ اشرفیه تشکیل شد

مصطفی مباشر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازرسی‌های انجام‌شده از نانوایی‌های شهر و روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه گفت و اظهار کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه نان در سبد غذایی خانوار و ضرورت توجه به کیفیت و سلامت آن، کارشناسان و بازرسان اداره صمت به صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده، در نوبت‌های صبح و عصر و حتی روزهای تعطیل از نانوایی‌های سطح شهرستان بازرسی می‌کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستانه اشرفیه افزود:در مردادماه امسال، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستانه اشرفیه ۱۶۹ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی انجام دادند که در جریان این بازرسی‌ها، ۳۴ واحد نانوایی متخلف شناسایی شد.

وی گفت: پس از شناسایی واحدهای متخلف، برای آن‌ها پرونده تشکیل و پرونده‌ها برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مباشر امینی درباره ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده و نوع تخلفات کشف‌شده گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۷۵۱ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۱۶ ریال است و عمده تخلفات شناسایی شده شامل کم فروشی، تعطیلی خودسرانه، گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن موازین بهداشتی بوده است.

وی با تأکید بر ادامه روند بازرسی‌ها اظهار کرد: بازرسی از واحدهای صنفی همچنان ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که مرتکب تخلفاتی مانند رعایت نکردن نرخ مصوب، کم فروشی، رعایت نکردن موازین بهداشتی و تعطیلی خودسرانه شوند، مطابق قانون و دستورالعمل‌های مربوطه برخورد خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به حسب دستور فرماندار و رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان،گفت: از این پس چنانچه متصدیان واحدهای نانوایی مرتکب تخلفات مکرر شوند، واحد صنفی آنان پلمب و در ادامه امتیاز آن‌ها باطل خواهد شد.

وی ادامه داد: اخیراً امتیاز یک واحد نانوایی که مرتکب تخلفات متعددی شده بود، باطل شد.

مباشر امینی با تشکر از فرماندار شهرستان ،رئیس کارگروه آرد و نان و همچنین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: این مسئولان با جدیت موضوع آرد و نان شهرستان را پیگیری کرده و با ارائه راهکارهای مناسب، تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات این حوزه به کار می‌گیرند.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به وسعت شهرستان و پراکندگی نانوایی‌ها، هرگونه گزارش درباره تخلفات اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ و همچنین شماره ۴۲۱۲۴۵۴۶ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.