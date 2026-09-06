کشف ۲۰۰ هزار قلم بلبرینگ و تسمه صنعتی قاچاق در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف محموله بزرگ بلبرینگ و تسمه صنعتی قاچاق در یک انباری در شهرستان شهریار خبر داد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر نگهداری تعداد زیادی بلبرینگ و تسمه صنعتی در یک انباری در شهریار، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی، محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند و با همراهی نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی قضایی، در بازرسی از محل موفق به کشف ۲۰۰ هزار قلم بلبرینگ و تسمه صنعتی خارجی شدند.

علیزاده ادامه داد: در جریان این عملیات یک نفر نیز در این خصوص دستگیر و کالای مکشوفه توقیف شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف‌شده را هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، عنوان کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را برای رسیدگی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.