به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در یکصد و بیست و هفتمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به میزبانی مشهد مقدس، با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان مدیریت شهری و ارکان اجرایی کشور، گفت: همگرایی و ایجاد درک مشترک میان مدیران ملی و شهری میتواند روند اجرای پروژهها و ارائه خدمات عمومی در کلانشهرها را تسریع کند.
وی ادامه داد: تعامل سازنده با ارکان اجرایی کشور و شناخت دقیق از مختصات اداره شهرها، زمینه را برای پیشبرد سریعتر برنامهها و پروژههای مدیریت شهری فراهم میکند.
شهردار شیراز با اشاره به نقش شهرداریها در توسعه زیرساختهای شهری افزود: مأموریتهای مدیریت شهری تنها به امور جاری محدود نمیشود و شهرداریها با برخورداری از ظرفیتهای فنی و اجرایی، نقش مهمی در اجرای پروژههای بزرگ و توسعه زیرساختها دارند که حمایت و همراهی تصمیمسازان ملی میتواند به این روند شتاب بیشتری ببخشد.
ضرورت گرهگشایی از ظرفیتهای قانونی و سرمایهگذاری
اسدی با تقدیر از مصوبات دولت در ماههای اخیر بیان کرد: تصمیماتی همچون مهلتبخشی در فرایندهای مالی و تسهیل واگذاری املاک با قیمت کارشناسی، گشایشهای مناسبی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: استمرار این حمایتها از سوی شورای امنیت کشور و معاون اول رئیسجمهور میتواند بخشی از نیازهای مهم کلانشهرها را پاسخ داده و زمینه اجرای سریعتر طرحهای شهری را فراهم کند.
شهردار شیراز همچنین بر ضرورت تسهیل فرایندهای مرتبط با کمیسیون ماده ۵ تأکید کرد و گفت: روانسازی رسیدگی به پروندهها و ایجاد انعطاف فنی در ضوابط کالبدی و ارتفاعی، میتواند انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری را افزایش داده و به رونق ساختوساز در مراکز استانها کمک کند.
تأمین واگن مترو؛ ضرورت توسعه حملونقل پاک
اسدی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی ملی برای تأمین واگنهای مورد نیاز قطار شهری اظهار کرد: رفع کسری واگنهای مترو و تقویت ناوگان ریلی، زمینه توسعه حملونقل عمومی پاک، کاهش مشکلات ترافیکی و ارتقای آسایش شهروندان را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: تداوم گفتوگو و تعامل میان مدیران ارشد شهری و دستگاههای اجرایی کشور در چارچوب مجمع شهرداران کلانشهرها، میتواند به هماهنگی بیشتر برنامههای ملی و منطقهای و تحقق توسعه متوازن در کلانشهرهای کشور منجر شود.
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