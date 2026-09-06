استاندار بوشهر: نسل جوان باید روایتگر حماسه دفاع مقدس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدا اظهار کرد: دفاع مقدس بخشی مهم از هویت، عزت و سرمایه اجتماعی ملت ایران است و روایت این حماسه باید متناسب با زبان و نیازهای نسل امروز ادامه پیدا کند.

وی افزود: آنچه در دوران دفاع مقدس رقم خورد، حاصل ایمان، وحدت، شجاعت، ایثار و احساس مسئولیت مردم در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور بود و این ارزش‌ها همچنان برای جامعه امروز و آینده کشور اهمیت دارند.

استاندار بوشهر با اشاره به نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مردم بوشهر با سابقه طولانی مبارزه با استعمار و دفاع از ایران، در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه‌های زمینی، دریایی و هوایی حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشتند.

نسل جوان باید روایتگر دفاع مقدس باشد

زارع با تأکید بر اینکه وظیفه امروز جامعه تنها گرامیداشت گذشته نیست، خاطرنشان کرد: نسل جوان باید بداند که ایثار، مسئولیت‌پذیری، وحدت، امید، خودباوری و خدمت به مردم، ارزش‌هایی متعلق به یک دوره خاص نیستند، بلکه برای ساختن آینده ایران همچنان ضرورت دارند.

وی ادامه داد: انتقال این مفاهیم به نسل جدید نیازمند استفاده از شیوه‌های نوین روایت، ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، هنر و ابزارهای فرهنگی است و نمی‌توان انتظار داشت نسل جوان تنها با روش‌های سنتی با این میراث تاریخی ارتباط برقرار کند.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ثبت خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه‌های ارزشمند استان هستند و خاطرات و تجربه‌های آنان باید ثبت و برای نسل‌های آینده حفظ شود.

باغ‌موزه دفاع مقدس باید به مرکز فرهنگی نسل جدید تبدیل شود

زارع تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس استان بوشهر را یکی از موضوعات مهم دانست و بیان کرد: این مجموعه باید به یک مرکز فرهنگی، تاریخی و آموزشی در تراز شأن مردم و رزمندگان استان تبدیل شود.

وی افزود: باغ‌موزه دفاع مقدس نباید صرفاً محلی برای نگهداری اسناد و تجهیزات باشد، بلکه باید فضایی پویا برای آموزش، روایتگری، تولید محتوا و ارتباط نسل جوان با تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس باشد.

استاندار بوشهر همچنین بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، جوانان، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و هنرمندان تأکید کرد و گفت: اگر قرار است این میراث ارزشمند به نسل آینده منتقل شود، باید خود نسل جوان را در فرآیند روایت و تولید محتوا مشارکت دهیم.

زارع با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: از همه افرادی که در این عرصه تلاش می‌کنند، به‌ویژه پیشکسوتان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قدردانی می‌کنم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، بتوانیم میراث گران‌بهای دفاع مقدس را به‌درستی حفظ، روایت و به نسل‌های آینده منتقل کنیم و نام و یاد شهدای استان بوشهر را همواره زنده نگه داریم.