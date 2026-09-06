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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

استاندار بوشهر: نسل جوان باید روایتگر حماسه دفاع مقدس باشد

استاندار بوشهر: نسل جوان باید روایتگر حماسه دفاع مقدس باشد

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت مشارکت نسل جوان در روایت دفاع مقدس گفت: اگر قرار است میراث دفاع مقدس به نسل آینده منتقل شود، باید جوانان را در فرآیند روایت و تولید محتوا مشارکت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدا اظهار کرد: دفاع مقدس بخشی مهم از هویت، عزت و سرمایه اجتماعی ملت ایران است و روایت این حماسه باید متناسب با زبان و نیازهای نسل امروز ادامه پیدا کند.

وی افزود: آنچه در دوران دفاع مقدس رقم خورد، حاصل ایمان، وحدت، شجاعت، ایثار و احساس مسئولیت مردم در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور بود و این ارزش‌ها همچنان برای جامعه امروز و آینده کشور اهمیت دارند.

استاندار بوشهر با اشاره به نقش مردم استان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مردم بوشهر با سابقه طولانی مبارزه با استعمار و دفاع از ایران، در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه‌های زمینی، دریایی و هوایی حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشتند.

نسل جوان باید روایتگر دفاع مقدس باشد

زارع با تأکید بر اینکه وظیفه امروز جامعه تنها گرامیداشت گذشته نیست، خاطرنشان کرد: نسل جوان باید بداند که ایثار، مسئولیت‌پذیری، وحدت، امید، خودباوری و خدمت به مردم، ارزش‌هایی متعلق به یک دوره خاص نیستند، بلکه برای ساختن آینده ایران همچنان ضرورت دارند.

وی ادامه داد: انتقال این مفاهیم به نسل جدید نیازمند استفاده از شیوه‌های نوین روایت، ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، هنر و ابزارهای فرهنگی است و نمی‌توان انتظار داشت نسل جوان تنها با روش‌های سنتی با این میراث تاریخی ارتباط برقرار کند.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ثبت خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه‌های ارزشمند استان هستند و خاطرات و تجربه‌های آنان باید ثبت و برای نسل‌های آینده حفظ شود.

استاندار بوشهر: نسل جوان باید روایتگر حماسه دفاع مقدس باشد

باغ‌موزه دفاع مقدس باید به مرکز فرهنگی نسل جدید تبدیل شود

زارع تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس استان بوشهر را یکی از موضوعات مهم دانست و بیان کرد: این مجموعه باید به یک مرکز فرهنگی، تاریخی و آموزشی در تراز شأن مردم و رزمندگان استان تبدیل شود.

وی افزود: باغ‌موزه دفاع مقدس نباید صرفاً محلی برای نگهداری اسناد و تجهیزات باشد، بلکه باید فضایی پویا برای آموزش، روایتگری، تولید محتوا و ارتباط نسل جوان با تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس باشد.

استاندار بوشهر همچنین بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، جوانان، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و هنرمندان تأکید کرد و گفت: اگر قرار است این میراث ارزشمند به نسل آینده منتقل شود، باید خود نسل جوان را در فرآیند روایت و تولید محتوا مشارکت دهیم.

زارع با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: از همه افرادی که در این عرصه تلاش می‌کنند، به‌ویژه پیشکسوتان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قدردانی می‌کنم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با همدلی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، بتوانیم میراث گران‌بهای دفاع مقدس را به‌درستی حفظ، روایت و به نسل‌های آینده منتقل کنیم و نام و یاد شهدای استان بوشهر را همواره زنده نگه داریم.

کد مطلب 6939363

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