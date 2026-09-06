استاندار خراسان شمالی: برای تأمین انرژی در شرایط اختلال آماده باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر یک‌شنبه در جلسه مدیریت مصرف انرژی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری با بیان اینکه عنصر زمان در مدیریت شرایط پیش‌رو اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: نباید منتظر بمانیم تا شرایط بحرانی شود؛ دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون موانع اجرایی را شناسایی و برطرف کنند و برای روزهای پاییز و زمستان برنامه عملیاتی داشته باشند.

وی با اشاره به احتمال بروز اختلال در روند عادی تأمین انرژی، بر آمادگی برای تأمین و توزیع سوخت در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: روش‌های توزیع سوخت باید هرچه سریع‌تر طراحی شود و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، نفتکش‌ها و زیرساخت‌های موجود، امکان خدمت‌رسانی به مردم فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به فراهم بودن بسترهای نرم‌افزاری در کشور اظهار داشت: باید از همین امروز برای دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام شود.

نوری افزود: از ۱۴۶ واحد صنعتی بررسی‌شده، ۹۶ مجموعه دارای مخزن هستند و سایر مجموعه‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد ظرفیت مورد نیاز اقدام کنند؛ اگر عدم مدیریت موجب تعطیلی واحد صنعتی در بحران شود، قطعاً برخوردهای جدی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدارها از سوی واحدهای صنعتی گفت: شرایط زمستان پیش‌رو نباید مانند زمستان‌های گذشته تلقی شود؛ اگر گاز یک واحد صنعتی قطع شود، علاوه بر توقف تولید، ممکن است تعدیل نیروی انسانی نیز اتفاق بیفتد و مشکلات دیگری برای مردم ایجاد شود.

استاندار خراسان شمالی از دستگاه‌های اجرایی و واحدهای صنعتی خواست هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند و گفت: مدیران باید از اتاق‌های خود خارج شوند و شخصاً پیگیر امور باشند. جلسات باید تا رسیدن به نتیجه دنبال شود و مدیران نیز تا پایان جلسات حضور داشته باشند.

نوری همچنین بر تأمین برق مورد نیاز خراسان شمالی از ظرفیت انرژی خورشیدی تأکید کرد و افزود: باید موضوع استفاده از پنل‌های خورشیدی و تأمین بخشی از برق مورد نیاز دستگاه‌ها و مجموعه‌های استان با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی تبادل و تعاملات گازی با کشور ترکمنستان را نیز از ظرفیت‌های مهم دانست و گفت: در شرایط بحران، پیگیری این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و مطرح شدن آن در سفر رئیس‌جمهور به ترکمنستان می‌تواند یکی از بهترین سناریوها برای استان باشد.

استاندار خراسان شمالی همچنین خواستار راه‌اندازی پویش کاهش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی با همکاری رسانه‌ها شد و افزود: همه اقدامات دستگاه‌ها باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد و مردم در جریان اقداماتی که برای مدیریت شرایط انجام می‌شود قرار گیرند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شرایط پیش‌رو عادی نیست، گفت: هشدارهای لازم داده شده و همه دستگاه‌ها باید مسئولیت خود را جدی بگیرند. افت مدیریت این است که مدیر در محاصره مشکلات، اولویت‌های خود را گم کند و از تصمیم‌گیری بازبماند؛ بنابراین باید از هم‌اکنون برای ورود به شرایط خاص پاییز و زمستان آماده شویم.