نوری: برنامه جامع محیط زیست خراسان شمالی در ۱۰۰ روز تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح سهشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی در سالن شهدای دولت استانداری با تأکید بر اینکه صیانت از محیط زیست تکلیف اداری صرف نیست، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه یک دستگاه نیست و همه دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف جامعه باید برای ترویج این فرهنگ پای کار باشند.
وی افزود: در صدور مجوزها، اساسیترین تکیه ما باید بر حفظ محیط زیست باشد و هیچ اقدامی نباید بدون توجه به الزامات زیستمحیطی انجام شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش آموزش و پرورش، دانشگاهها و سمنها در فرهنگسازی، تصریح کرد: آموزش و پرورش میتواند از سنین کودکی حساسیت نسبت به تخریب محیط زیست را ایجاد کند و دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد نیز ظرفیت مهمی برای مشارکت اجتماعی در این حوزه دارند.
نوری با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای حیاتوحش استان، خواستار بازسازی موزههای «میرزا بابا» و «پردیسان» شد و گفت: پنج میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی موزه پردیسان اختصاص یافته و فرمانداری نیز پنج میلیارد تومان دیگر قول مساعد داده است.
وی بر ضرورت تدوین برنامه جامع محیط زیست استان تأکید و خاطرنشان کرد: برنامه جامع اقدام محیط زیست استان باید در ۱۰۰ روز آماده شود تا دستگاههای اجرایی بر اساس یک نقشه راه مشخص، اقدامات عملی خود را دنبال کنند.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر تقویت مشارکت مردم و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: از ظرفیت مردم و جوامع محلی باید در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بیشتر استفاده کنیم.
نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت مدیریت پارک ملی گلستان، افزود: شورای راهبری پارک ملی گلستان باید شکل بگیرد و همه دستگاهها برای صیانت از این ذخیرهگاه ارزشمند طبیعی همکاری کنند.
وی در ادامه به موضوع مدیریت پسماند در استان اشاره کرد و گفت: وضعیت دفع زباله در استان مطلوب نیست و باید برای حل این مسئله، تصمیمهای عملیاتی و مدیریتی اتخاذ شود. دستگاه زبالهسوز وارد استان شده اما به دلیل برخی ابهامات، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته که باید این ابهامات برای مردم برطرف شود.
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