۳۸۹ کیلومتر فیبر نوری در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده راضیه ملک‌حسینی از پیشرفت قابل توجه پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTH) در استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون در مجموع ۳۳۲ کیلومتر حفاری و ۳۸۹ کیلومتر شوت فیبر نوری در شهرهای مختلف استان انجام شده است.

وی افزود: از این میزان، در قالب پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۱ کیلومتر حفاری و ۲۲۳ کیلومتر شوت فیبر نوری اجرا شده و شرکت مخابرات منطقه نیز از محل منابع داخلی خود ۱۵۱ کیلومتر حفاری و ۱۶۶ کیلومتر شوت فیبر نوری را به انجام رسانده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اجرای پروژه در شهرهای استان گفت: در یاسوج، شرکت مخابرات واگذاری سرویس به مشترکان را آغاز کرده و بخشی از خانوارها هم‌اکنون از خدمات فیبر نوری بهره‌مند هستند، حتی برخی شرکت ها نیز در دو منطقه عملیات اجرایی را تکمیل کرده و در مرحله فروش و تحویل سرویس قرار دارد.

وی ادامه داد: پروژه فیبر نوری در گچساران به پیشرفت حدود ۹۵ درصدی رسیده و پس از اتصال به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، وارد مرحله تجاری‌سازی و ارائه خدمات به مردم شده است.

ملک حسینی درباره وضعیت دهدشت نیز بیان کرد: عملیات اتصال به شبکه بالادستی در حال انجام است و با تکمیل هماهنگی‌های لازم، خدمات فیبر نوری به‌زودی در سطح این شهر نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: در شهرهای لنده، چرام و لیکک عملیات حفاری به پایان رسیده و پروژه در مرحله اتصال و انعقاد قراردادهای تجاری میان اپراتورها قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه پروژه فیبر نوری با وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت سیار متفاوت است، تصریح کرد: این طرح در حوزه ارتباطات ثابت اجرا می‌شود و مشترکان از طریق مودم‌های خانگی به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: توسعه شبکه فیبر نوری علاوه بر ارتقای کیفیت ارتباطات ثابت، به پایداری شبکه‌های ارتباطی استان نیز کمک کرده و زیرساخت لازم برای ارائه خدمات دیجیتال در سال‌های آینده را فراهم می‌کند.