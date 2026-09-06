به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، در سفر به شهرستان دماوند با حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی امام‌جمعه این شهر دیدار و سلام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و نماینده ولی‌فقیه را به مردم دماوند ابلاغ کرد.

محمودی در این دیدار گفت: با تصمیم رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و با توجه به اهمیت شهرستان‌های استان تهران، ساختار این شورا در شهرستان‌های استان از پایتخت تفکیک شده است.

اقدامی که به گفته او، با هدف توجه بیشتر به ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های استان انجام شده است.

او با اشاره به سابقه حضور مردم دماوند در برنامه‌های دینی و انقلابی افزود: مردم این شهرستان در عرصه‌های مختلف «خوش درخشیده‌اند» و این حضور شایسته تقدیر است.

فتاح دماوندی، امام‌جمعه دماوند نیز در این دیدار، با اشاره به سابقه دینی و انقلابی مردم این شهرستان گفت: مردم دماوند در جریان تحولات اخیر، ۱۹۰ شب در شش نقطه حضور داشته‌اند و از این حضور تقدیر کرد.

دماوندی همچنین از فعالیت‌های محمودی در برگزاری مراسم و برنامه‌های ملی و انقلابی در شهرستان‌های استان تهران قدردانی کرد.

این دیدار در ادامه سفر رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به شهرستان‌های استان انجام شد؛ سفری که به گفته محمودی، با هدف تقویت نقش شهرستان‌ها و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های محلی در برگزاری برنامه‌های این شورا صورت می‌گیرد.