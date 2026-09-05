گسترش خدمات پلیس در مناطق محروم سیستان و بلوچستان

سردار محمدرضا اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از توسعه خدمات انتظامی ویژه مناطق دوردست و محروم استان از هشت به ۱۲ خدمت خبر داد و هدف از اجرای این طرح را ارتقای وضعیت فرهنگی و اجتماعی، تقویت تعامل با مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سنتی و قومی استان عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به وجود ۲۵۶ قطعه جغرافیایی در شمال و جنوب استان، اظهار داشت: شبکه‌های اجتماعی طوایف و تیره‌ها ظرفیت مهمی در ایجاد نظم اجتماعی دارند و استفاده از این ظرفیت‌ها در کاهش جرایم، از جمله از طریق شوراهای حل اختلاف، مؤثر بوده است.

وی، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، علمای شیعه و سنی، ریش‌سفیدان و معتمدان طوایف را از گروه‌های مرجع این طرح برشمرد و گفت: تعمیق تعامل با این گروه‌ها، راهبرد پلیس برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

صدور گواهینامه و ساماندهی خودروهای مناطق محروم

سردار اسحاقی با اشاره به اجرای طرح در ۱۵ منطقه از جمله هیرمند، شیرآباد، تفتان، روتک، چابهار و ایرانشهر، ارائه خدمات گواهینامه را یکی از مهم‌ترین اقدامات دانست و افزود: در بررسی تصادفات، ۴۸ ماده پرتکرار آیین‌نامه شناسایی و آموزش آنها به صورت چهره‌به‌چهره در مساجد و اماکن عمومی ارائه شد.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفری که احراز هویت آنان نهایی شده، ۸ هزار و ۵۰۰ نفر گواهینامه دریافت کرده‌اند که حدود ۸۰ درصد آنان بین ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه رانندگی بدون گواهینامه داشته‌اند.

فرمانده انتظامی استان همچنین از صدور پلاک برای ۲ هزار دستگاه وانت در مناطق محروم خبر داد و گفت: تجهیزات سیار در مناطقی مانند گلشن و سیسان مستقر شده و طرح پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌ها نیز در مناطق عشایری و صعب‌العبور در حال اجراست.

وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی، خودروهایی که به دلیل تعویض موتور یا اتاق با مشکلات ثبتی مواجه بودند نیز در محل سکونت مالکان تعیین تکلیف می‌شوند.

رسیدگی به مشمولان و توسعه جذب نیروهای بومی

سردار اسحاقی از برگزاری کمیسیون‌های تعیین تکلیف معافیت‌های قانونی در مناطق دورافتاده خبر داد و اظهار داشت: با اعزام تیم‌های ویژه، پرونده بسیاری از مشمولانی که به دلیل بعد مسافت و ناآگاهی از قوانین سال‌ها بلاتکلیف بودند، در محل سکونت آنان رسیدگی شد.

وی درباره جذب نیروهای بومی نیز گفت: در برنامه جذب یک هزار و ۲۰۰ نفر نیروی بومی ویژه جنوب استان، تاکنون ۶۴۰ نفر مراحل گزینش را طی کرده‌اند و ۱۴ نفر پس از آموزش وارد چرخه خدمت شده‌اند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به شهادت ۱۸ نفر از کارکنان پلیس استان از ابتدای سال جاری، گفت: ۹ نفر از شهدای امسال از برادران اهل سنت بودند و این موضوع نشان‌دهنده نقش همه اقوام و مذاهب در تأمین امنیت استان است؛ امنیتی که با مشارکت و خون همه مردم سیستان و بلوچستان حفظ شده است.