به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با اشاره به ضرورت توجه به تقوا، اظهار کرد: خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان از مهم‌ترین عرصه‌های مسئولیت اجتماعی است و نباید برای کمک به مردم منتظر ورود دیگران ماند.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به سالروز زلزله ۱۳ شهریور سال ۱۳۴۷ و حضور امام خمینی(ره) در جریان امدادرسانی به مردم افزود: حضور میدانی، سازماندهی نیروها، استفاده از ظرفیت بازاریان، انضباط مالی و گزارش‌دهی دقیق به خیرین، از ویژگی‌های این الگوی خدمت‌رسانی بود که می‌تواند برای فعالیت‌های جهادی امروز نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ظرفیت لازم برای فعالیت‌های جهادی در میان جوانان و گروه‌های مردمی استان وجود دارد و نباید منتظر ماند تا گروه‌هایی از خارج استان برای حل مشکلات وارد میدان شوند.

بزمانی همچنین با اشاره به حوادث ۱۷ شهریور، نقش حضور مردم در تحولات کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: حضور مردم در ماه‌های گذشته نیز به یکی از ارکان قدرت کشور تبدیل شده و این ظرفیت اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

مطالبه اقدام از مسئولان؛ روایت توانمندی‌های کشور

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در هفته دولت بر تبیین قدرت و توانمندی‌های کشور، افزود: مسئولان باید مشکلات و کاستی‌ها را با برنامه و تدبیر در میدان عمل برطرف کنند و از بیان مداوم ضعف‌ها و ناتوانی‌ها پرهیز شود.

امام جمعه ایرانشهر تصریح کرد: در شرایط جنگ ترکیبی، مردم و مسئولان هر کدام وظیفه‌ای دارند؛ مسئولان باید برای رفع مشکلات اقدام کنند و جامعه نیز باید دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور را به‌درستی روایت کند تا تصویری از ضعف و ناتوانی به دشمن منتقل نشود.

بزمانی در پایان بر استمرار همکاری میان مردم، گروه‌های جهادی و مسئولان تأکید کرد و گفت: حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی و معیشتی نیازمند همدلی و حضور عملی همه ظرفیت‌های مردمی و مدیریتی است.