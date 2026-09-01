به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه حریق در یک واحد اداری واقع در طبقه دوم ساختمانی ۳ طبقه در خیابان کلاهدوز ۱۱، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار و یک نفر از ساکنان از پشت‌بام نجات یافت.

در این حادثه تیم‌های حریق و نجات از ایستگاه‌های ۳ و ۵۱ به محل اعزام شدند.

با توجه به گسترش دود و حریق در طبقه دوم، یک نفر از افراد حاضر در ساختمان به پشت‌بام پناه برده بود که همکاران با سرعت عمل و استفاده از تجهیزات نجات، این فرد را به‌سلامت به بیرون منتقل کردند.

عملیات اطفای حریق نیز با موفقیت انجام شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

علت دقیق حادثه توسط آتش نشانی مشهد در دست بررسی است.