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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

حریق واحد اداری در خیابان کلاهدوز مشهد؛ نجات یک نفر از پشت‌بام 

حریق واحد اداری در خیابان کلاهدوز مشهد؛ نجات یک نفر از پشت‌بام 

مشهد- حریق در یک واحد اداری واقع در طبقه دوم ساختمانی ۳ طبقه در خیابان کلاهدوز ۱۱، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار و یک نفر از ساکنان از پشت‌بام نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه حریق در یک واحد اداری واقع در طبقه دوم ساختمانی ۳ طبقه در خیابان کلاهدوز ۱۱، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار و یک نفر از ساکنان از پشت‌بام نجات یافت.

در این حادثه تیم‌های حریق و نجات از ایستگاه‌های ۳ و ۵۱ به محل اعزام شدند.

با توجه به گسترش دود و حریق در طبقه دوم، یک نفر از افراد حاضر در ساختمان به پشت‌بام پناه برده بود که همکاران با سرعت عمل و استفاده از تجهیزات نجات، این فرد را به‌سلامت به بیرون منتقل کردند.

عملیات اطفای حریق نیز با موفقیت انجام شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

علت دقیق حادثه توسط آتش نشانی مشهد در دست بررسی است.

کد مطلب 6934454

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