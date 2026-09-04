نجات ۴ نفر از حریق منزل مسکونی در خیابان کاشانی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، معین رضا فرخنده اظهار کرد: در پی اعلام حادثه حریق به سامانه ۱۲۵ بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد، افزود: در این حادثه، ۲ نفر در طبقهای که کانون حریق بود و ۲ نفر دیگر در طبقه بالا محبوس شده بودند که همکاران آتشنشان با سرعت عمل و مدیریت لازم، موفق شدند تمامی ۴ نفر را سالم به بیرون منتقل کنند. افرادی که در طبقه اول (کانون حریق) محبوس شده بودند، با اقدام بهموقع و فداکاری آتشنشانان از مرگ حتمی نجات یافتند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و عملیات اطفا و ایمنسازی با موفقیت کامل به پایان رسید.
سرآتشیار فرخنده در پایان با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، از شهروندان خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی در منازل، به ویژه در فصل گرما، و بازبینی سیمکشیها و تجهیزات برقی اقدام کنند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.
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