نجات ۷ نفر از حریق منزل مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم رضا خاکپور اظهار کرد: حریق در یک ساختمان سه طبقه واقع در نظام دوست ۲۴، با حضور سریع تیم‌های امدادی مهار و ۷ نفر از ساکنان محبوس نجات یافتند. این حادثه امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های حریق و نجات از ایستگاه‌های ۸ و ۳۷ به محل اعزام شدند.

مدیر منطقه ۷ عملیات آتش‌نشانی مشهد افزود: حریق از آشپزخانه طبقه اول این ساختمان آغاز شده بود و دود ناشی از آن به طبقات بالایی سرایت کرده بود. در طبقه دوم، ۴ نفر و در طبقه سوم، ۳ نفر از ساکنان محبوس شده بودند که همکاران با سرعت عمل و مدیریت صحیح، تمامی این افراد را به‌سلامت به بیرون منتقل کردند.

مدیر منطقه ۷ عملیات تصریح کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

خاکپور در پایان از شهروندان خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی در منازل، به ویژه در بخش آشپزخانه، و بازبینی سیم‌کشی‌ها و تجهیزات گازسوز توجه ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود.