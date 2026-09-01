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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

سئول خبر داد؛

احتمال برگزاری نشست میان مقامات آمریکا و کره شمالی

احتمال برگزاری نشست میان مقامات آمریکا و کره شمالی

سرویس اطلاعات کره جنوبی از احتمال برگزاری نشست میان مقامات آمریکا و کره شمالی در هر لحظه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یون کنیونگ نماینده پارلمان کره جنوبی به نقل از سرویس اطلاعات این کشور گزارش داد که برگزاری نشست میان آمریکا و کره شمالی در هر لحظه ممکن است رخ دهد.

وی اضافه کرد که نشانه هایی از گفتگو میان آمریکا و کره شمالی به وجود آمده است.

این در حالی است که پیشتر رسانه روسی آر تی گزارش داده بود، با وجود تقلاهای اخیر ترامپ برای نزدیک شدن به کره شمالی، رهبر این کشور در جریان برگزاری یک نشست هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد.

رسانه های کره شمالی نیز درباره تقلاهای اخیر دونالد ترامپ سکوت اختیار کردند. ترامپ اخیرا با تاکید بر کاهش رزمایش های مشترک با کره جنوبی از تمایل خود برای ازسرگیری ارتباط با رهبر کره شمالی در سال جاری میلادی خبر داده بود.

کد مطلب 6933967

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