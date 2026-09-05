نتیجه کمک ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در جریان تجاوز نظامی آمریکا به نقاط مختلف ایران در سه‌شنبه شب، ۱۰ شهریور، حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک استان هرمزگان، به فاجعه‌ای انسانی در یک مراسم عروسی منجر شد. طبق اعلام جمعیت هلال احمر و مسئولان استانی، در این حادثه دست‌کم چهار نفر از جمله یک کودک چهار ساله به شهادت رسیدند و بیش از ۵۰ نفر که به‌طور عمده زن و کودک بودند، مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند. این واقعه دردناک بار دیگر توجه محافل حقوقی و بین‌المللی را به سابقه طولانی ارتش آمریکا در هدف قرار دادن تجمعات غیرنظامی و مراسم‌های جشن و عروسی جلب کرده است. بررسی مستندات نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که الگوی حمله به تجمع‌های غیرنظامی و جشن‌های عروسی در حوزه عملیاتی نیروهای آمریکایی در غرب و جنوب آسیا تکرار شونده بوده است.

وقتی یک کانون شادی و پیوند انسانی، هدف مستقیم آتش خشم دشمن آمریکایی قرار می‌گیرد، معنایی جز اعلام جنگ با حیات و نشاط ملت ندارد. حمله به مراسم عروسی در کوهستک، سندی دیگر بر آن است که برای اتاق‌های فکر جنگ در واشنگتن، غیرنظامی، مفهومی ندارد؛ آنها در پی آن هستند تا با ریختن خون شرکت‌کنندگان در یک آیین شادی، بذر وحشت را در جان مردم بکارند؛ غافل از آنکه شهادت، خود عامل استحکام پیوندهای ملی ایرانیان است. حمله به مراسم عروسی در کوهستک از جهاتی مشابه جنایت آمریکایی در مدرسه میناب است.

حمله به مدرسه و عروسی، نه حادثه، بلکه سیاست است. آمریکا با این جنایات هدفمند، عملا اعلام می‌کند که به هیچ قانون بین‌المللی و اخلاقی پایبند نیست. این نوع از تروریسم دولتی، نتیجه طبیعی همان منطق قانون جنگل است که سردمداران کاخ سفید به آن باور دارند. اما باید بدانند که خون کودکان مدرسه شجره طیبه و شهدای عروسی کوهستک، نه تنها ملت ایران را در مسیر ایستادگی متزلزل نمی‌کند، بلکه بیداری و مقاومت ما را در برابر این ام‌الفساد قرن دوچندان خواهد کرد. ما این جنایات را نه تنها به عنوان تخطی از قوانین جنگ، بلکه به عنوان اعلان جنگ علیه تمدن و انسانیت ثبت می‌کنیم و پاسخ این وقاحت‌ها، چیزی جز اراده راسخ‌تر برای اخراج کامل استکبار از منطقه نخواهد بود.

حمله آمریکا به عروسی ایرانی ناشی از اصابت مستقیم بود

تحلیل کارشناسان تسلیحاتی از تصاویر و ویدئوهایی که رویترز صحت آنها را تایید کرده، نشان می‌دهد انفجاری که روز سه‌شنبه یک مراسم عروسی را در جنوب ایران به خاک و خون کشید احتمالا ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است، نه کمانه کردن یک مهمات پس از اصابت به هدفی دیگر. خبرگزاری رویترز نوشته این حمله که در شهر کوچک کوهستک به وقوع پیوست بار دیگر نگرانی‌ها درباره تلفات غیرنظامیان در جنگ آمریکا علیه ایران را برانگیخته و جدی‌ترین مورد از زمان اصابت یک موشک به مدرسه ابتدایی در میناب در ماه فوریه به شمار می‌رود؛ حمله‌ای که ده‌ها کودک و معلم را به کام مرگ کشاند.

به نوشته رویترز ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا که از سوی ایران به عنوان سازمان تروریستی شناسایی شده اعلام کرده بود نیروهای این کشور در اول سپتامبر چندین حمله را در مناطق جنوبی ایران انجام داده‌اند و سایت‌های پدافند هوایی، سامانه‌های راداری و تاسیسات ارتباطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اند. شاهدان عینی به رویترز می‌گویند در شب وقوع حملات ده‌ها نفر از ساکنان در خانه‌ای در کوهستک برای برگزاری مراسم عروسی گرد هم آمده بودند. تصاویر و ویدئوهایی که رویترز صحت آنها را تایید کرده و در اختیار کارشناسان تسلیحاتی قرار داده است، نشان می‌دهد یک بمب به سقف ساختمان اصابت کرده است.

ویدئوهای ضبط‌شده پس از حمله، آوارهای پراکنده ‌شده در داخل خانه محل برگزاری مراسم را نشان می‌دهد. در تصاویر، کفش‌های زنانه و تزئینات رنگارنگ عروسی که با رسوم محلی منطقه هماهنگ است نیز دیده می‌شود. رویترز تصاویر و ویدئوهای این حادثه را در اختیار چهار کارشناس نظامی و تسلیحاتی قرار داد. آنها گفتند نوع خسارات با یک اصابت مستقیم سازگار است، نه با آسیب‌های ثانویه ناشی از برخورد یا انحراف یک مهمات پس از اصابت به هدفی دیگر. کارشناسان در گفت‌وگو با رویترز تایید کرده‌اند مهماتی که ساختمان را هدف قرار داده سلاح آمریکایی بوده است.

تصاویر پس از حمله نشان می‌دهد کفش‌های خون‌آلود در میان آوارها افتاده و تزئینات مراسم عروسی که در آن منطقه از ایران رایج است، در اطراف پراکنده شده بودند. با وجود این مستندات یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با رویترز گفته که دولت ترامپ در حال بررسی سناریوهای مختلف درباره تلفات مراسم عروسی است؛ از جمله اینکه آیا این تلفات در نتیجه حمله آمریکا، برخورد یا انحراف یک موشک پدافندی ایرانی، یا اصابت اشتباهی یک موشک رهگیر به وجود آمده‌اند یا نه.

یادآور جنایت میناب

این حادثه بیش از ۶ ماه پس از حمله‌ای رخ می‌دهد که در روز ۹ اسفند (۲۸ فوریه) تنها چند ساعت پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران یک مدرسه ابتدایی در میناب را ویران کرد. در آن حمله بیش از ۱۷۵ کودک و معلم به شهادت رسیدند. پنتاگون تاکنون نتایج تحقیقات خود درباره حمله به مدرسه میناب را به‌طور عمومی منتشر نکرده است. رویترز این جنایت را بزرگ‌ترین مورد تلفات غیرنظامیان ناشی از عملیات ارتش آمریکا در چند دهه اخیر توصیف کرده است. رویترز همچنین نخستین‌بار در پنج مارس گزارش داد که نتایج اولیه یک تحقیق داخلی ارتش آمریکا نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول حمله به مدرسه در نخستین روز جنگ با ایران بوده‌اند.

تلاش مضحک ونس برای انکار جنایت آمریکا

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی ضمن انکار اطلاع از حمله هوایی به مراسم عروسی در کوهستک مدعی شد که ارتش تروریستی آمریکا هرگز غیرنظامیان را در نبردها هدف قرار نمی‌دهد؛ ادعایی که با سوابق اقدامات نظامی آمریکا در تناقض آشکار است. این ادعا تنها ساعاتی بعد از آن مطرح می‌شود که روزنامه نیویورک‌تایمز در یک گزارش تحقیقی نقش ارتش تروریستی آمریکا در ارتکاب این جنایت را تایید کرد. این حمله شامگاه سه‌شنبه، حدود ساعت ۲۱:۳۰ در حالی رخ داد که ده‌ها نفر برای شرکت در مراسم ازدواج یک زوج جوان در خانه خانواده ملاحی و ساختمان‌های اطراف آن تجمع کرده بودند. به گفته شاهدان، بخش مربوط به زنان در زمان حمله مملو از مهمانان بود و در نتیجه زنان و کودکان بخش قابل توجهی از مجروحان را تشکیل می‌دادند.

کوهستک، شهری بندری در نزدیکی تنگه هرمز، همزمان با حملات گسترده آمریکا به مواضع ایران هدف چند حمله قرار گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شده بود که نیروهای این کشور مراکز ارتباطی را هدف قرار داده‌اند. نیویورک‌تایمز ویدئوهایی از بقایای تسلیحات به‌جامانده پس از حملات به کوهستک جمع‌آوری کرد و آنها را در اختیار ترور بال، تکنسین سابق خنثی‌سازی مهمات ارتش آمریکا و تحلیلگر موسسه خدمات تحقیقات تسلیحاتی، قرار داد. بال پس از بررسی این بقایا گفت که آنها متعلق به اجزای یک بمب هدایت‌شونده هستند؛ نوعی بمب که فرماندهی مرکزی آمریکا از آن استفاده می‌کند و نیروهای ایرانی از چنین سلاحی استفاده نمی‌کنند. به گفته او، بالک یا باله انتهایی بمب و شکل خاص بدنه آن با مشخصات مهمات موسوم به سلاح ایستای مشترک یا JSOW مطابقت داشت.