حجتالاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرآن کریم نسبت به فعالیت منافقان و فتنهگران در جامعه هشدار داده و مؤمنان را به هوشیاری در برابر افرادی که با انتشار شایعات و اخبار نادرست به دنبال ایجاد تفرقه و ناامیدی هستند، دعوت کرده است.
وی افزود: امروز دشمن تلاش میکند با جنگ رسانهای و انتشار اخبار و کلیپهای مختلف، در دل مردم ترس و ناامیدی ایجاد کند، بنابراین باید در برابر این فضاسازیها هوشیار باشیم و اجازه ندهیم وحدت و انسجام مردم خدشهدار شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: اخیراً کلیپی از فردی منتشر شده که خود را مدافع مردم معرفی میکند و از مردم میخواهد درباره ادامه ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ تصمیم بگیرند، اما باید پرسید زمانی که برخی تصمیمها موجب کاهش توانمندیهای هستهای کشور شد، آیا نظر مردم پرسیده شد؟
هوشمند تصریح کرد: کسانی که امروز با قیافه حقبهجانب خود را مدافع مردم معرفی میکنند، باید پاسخ دهند آیا در زمان بتنریزی در تأسیسات هستهای و کاهش تعداد سانتریفیوژها نیز از مردم نظرخواهی کردند یا خیر.
وی بیان کرد: دشمنانی که در گذشته از انواع سلاحها و تجهیزات پیشرفته برخوردار بودند و پایگاههای متعددی در منطقه داشتند، نتوانستند در برابر ملت ایران کاری از پیش ببرند و امروز که خودشان اذعان میکنند بخشی از توان و تجهیزاتشان رو به اتمام است، قطعاً توان مقابله با ایران را نخواهند داشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: حضور شبانه مردم در میدان و ایستادگی آنان نشان میدهد ملت ایران همچنان محکم و استوار در کنار یکدیگر ایستادهاند و همین پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی که در دست مردم به اهتزاز درآمده، خاری در چشم دشمنان است.
هوشمند اضافه کرد: دشمنان و غربگرایان بدانند ملت ایران خون شهدای خود، از جمله شهدای جنایات اخیر و کودکان مظلوم شهید را فراموش نخواهد کرد و ما ملت امام حسین(ع) هستیم و هرگز زیر بار ذلت نخواهیم رفت.
وی یادآور شد: این مردم شبهای متعددی در خیابانها حضور پیدا نکردهاند که در نهایت کشورشان را تقدیم آمریکا و رژیم صهیونیستی کنند؛ ما از مکتب امام حسین(ع) آموختهایم که «هیهات منا الذله» و تا آخرین لحظه در برابر دشمن ایستادگی خواهیم کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان تصریح کرد: تا زمانی که فرمان رهبر انقلاب برای ترک میدان صادر نشود، مردم میدان را ترک نخواهند کرد و آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل آنها نیز بدانند که نمیتوانند با چند کلیپ، خبر و آمار نادرست، اراده ملت ایران را تضعیف کنند.
هوشمند خاطرنشان کرد: ملت ایران در این جنگ رسانهای نیز باید هوشیار باشد و با مشاهده چند خبر یا کلیپ ناامید نشود؛ دشمن تلاش میکند با عملیات روانی، پیروزی و اقتدار ملت ایران را زیر سؤال ببرد، اما حقیقت این است که مردم با ایستادگی و مقاومت خود مسیر پیروزی را ادامه دادهاند.
وی بیان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از گذشته با چالش و انزوای جهانی مواجه هستند و مردم جهان اقتدار و مقاومت ملت ایران را مشاهده میکنند؛ بنابراین باید با ایمان، امید و استقامت در میدان بمانیم و تا ظهور حضرت حجت(عج) پای ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادگی کنیم.
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