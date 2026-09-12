گردشگری روستایی؛ موتور درآمدزایی و مهاجرت معکوس

مهدی بهاروند، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت گردشگری روستایی اظهار کرد: ما گردشگری روستایی را به عنوان یک محصول و یک مزیت رقابتی ایران در حوزه جذب گردشگران، چه داخلی و چه خارجی، میدانیم.
وی افزود: در سند استراتژیک صادرات گردشگری که داشتیم، یکی از مزیتهای رقابتی ما در حوزه گردشگری، «جامعهمحور» بودن آن بود که میتوانیم گردشگری روستایی را در واقع در ارتباط مستقیم با این موضوع بدانیم.
پراکندگی بخش زیادی از جاذبههای گردشگری در روستاها
بهاروند با بیان اینکه بخش زیادی از جاذبههای گردشگری کشور در محیطهای روستایی و یا محیطهای پیرامون مناطق روستایی پراکنده شدهاند، گفت: این جاذبهها غالباً در سطح ملی و بینالمللی نیز ظرفیت جذب گردشگر دارند.
وی ادامه داد: چند سالی است که در موضوع روستا، همزمان با سازمان گردشگری ملل متحد ورود پیدا کردهایم و در رقابت «بهترین روستای جهانی گردشگری» مشارکت داشتهایم.
۹ شاخص برای انتخاب روستاهای جهانی گردشگری
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به شاخصهای روستای جهانی گردشگری اظهار کرد: روستای جهانی گردشگری دارای ۹ شاخص است که بخشی از این شاخصها مربوط به حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
به گفته وی، این شاخصها با مباحثی مانند اشتغال زنان، اشتغال جوانان، اشتغال جوامع محلی و حضور و مشارکت خود جوامع محلی در فرآیند توسعه گردشگری ارتباط دارد.
ورود منافع اقتصادی گردشگری به روستاها
بهاروند هدف اصلی توسعه گردشگری روستایی را ورود منافع اقتصادی حاصل از گردشگری به روستاها عنوان کرد و گفت: هدف این است که منافع اقتصادی حاصل از گردشگری وارد روستاها شود؛ برای اینکه هم افزایش مشارکت مردمی را داشته باشیم و هم از مهاجرتی که در روستا اتفاق میافتد، جلوگیری کنیم.
وی افزود: در واقع میتوانیم به واسطه گردشگری شاهد مهاجرت معکوس باشیم که در بسیاری از روستاهای ما این اتفاق افتاده است.
گردشگری؛ عاملی برای ثبات جمعیت روستاها
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: یکی از دلایل مهم و اصلی اینکه یک روستا ثبات جمعیت دارد و پایدار مانده، بحث استفاده از منافع حاصل از گردشگری روستایی است.
وی در ادامه به نمونههایی از روستاهای گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: روستاهایی مثل برغان، بیشه و گیسوم، که اساس فعالیتشان بر حوزه گردشگری است، از جمله نمونههایی هستند که به واسطه برخورداری از منافع اقتصادی حاصل از گردشگری توانستهاند این ظرفیت را ایجاد کنند.
معرفی روستاهای دارای ظرفیت در برنامه روستای جهانی گردشگری
بهاروند خاطرنشان کرد: به همین خاطر، ما این روستاها را در برنامه ارتقا و برنامه «روستای جهانی گردشگری» معرفی میکنیم و کمک میکنیم تا ظرفیتهای آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در «میز ملی گردشگری روستایی» نیز سازمانها و دستگاههای مختلفی که در ارتباط با روستاها هستند، حضور پیدا میکنند تا مباحث و مسائل مربوط به این مناطق را بررسی کنند.
بررسی و رفع مسائل روستاها با محوریت منافع مردم
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: در این جلسات، مسائل روستاها مطرح میشود و برای رفع آنها کمک میکنیم.
به گفته بهاروند، همه این اقدامات در راستای منافع مردم روستایی انجام میشود و هدف این است که توسعه گردشگری در نهایت بتواند به بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی و افزایش مشارکت آنها در فرآیند توسعه منجر شود.
نظر شما