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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

وقوع رطوبت ۹۶ درصدی در خوزستان

وقوع رطوبت ۹۶ درصدی در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ماهشهر با ثبت رطوبت ۹۶ درصدی، بالاترین میزان شرجی را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان به خود اختصاص داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در بازه زمانی ۹:۳۰ روز جمعه تا ۹:۳۰ روز شنبه، ماهشهر با رطوبت ۹۶ درصد گرم‌ترین و مرطوب‌ترین شرایط را تجربه کرد و پس از آن هندیجان با ۹۳ درصد، در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین شهرستان‌های رامشیر و شادگان با ۸۹ درصد، امیدیه با ۸۱ درصد و اهواز با ۷۷ درصد رطوبت نسبی، وضعیت مشابهی را در نوسانات جوی تجربه کردند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در تشریح کمترین میزان رطوبت در بازه زمانی مذکور تصریح کرد: کمترین میزان رطوبت نسبی در استان مربوط به ایستگاه حسینیه با ۲۴ درصد بود و پس از آن دزپارت با ۲۹ درصد و هویزه با ۳۴ درصد در پایین‌ترین سطح رطوبتی ثبت شدند.

سبزه زاری میانگین رطوبت سطحی استان در ۲۴ ساعت گذشته را ۶۰.۳ درصد اعلام کرد و گفت: این داده‌ها نشان‌دهنده تفاوت اقلیمی قابل توجه میان مناطق ساحلی و سایر نقاط استان است که نیازمند توجه ویژه شهروندان به توصیه‌های ایمنی در روزهای شرجی است.

کد مطلب 6879073

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