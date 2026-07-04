وقوع رطوبت ۹۶ درصدی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته از ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در بازه زمانی ۹:۳۰ روز جمعه تا ۹:۳۰ روز شنبه، ماهشهر با رطوبت ۹۶ درصد گرمترین و مرطوبترین شرایط را تجربه کرد و پس از آن هندیجان با ۹۳ درصد، در ردههای بعدی قرار گرفتند.
وی افزود: همچنین شهرستانهای رامشیر و شادگان با ۸۹ درصد، امیدیه با ۸۱ درصد و اهواز با ۷۷ درصد رطوبت نسبی، وضعیت مشابهی را در نوسانات جوی تجربه کردند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در تشریح کمترین میزان رطوبت در بازه زمانی مذکور تصریح کرد: کمترین میزان رطوبت نسبی در استان مربوط به ایستگاه حسینیه با ۲۴ درصد بود و پس از آن دزپارت با ۲۹ درصد و هویزه با ۳۴ درصد در پایینترین سطح رطوبتی ثبت شدند.
سبزه زاری میانگین رطوبت سطحی استان در ۲۴ ساعت گذشته را ۶۰.۳ درصد اعلام کرد و گفت: این دادهها نشاندهنده تفاوت اقلیمی قابل توجه میان مناطق ساحلی و سایر نقاط استان است که نیازمند توجه ویژه شهروندان به توصیههای ایمنی در روزهای شرجی است.
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