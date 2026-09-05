رطوبت در خوزستان به ۸۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان خوزستان در گزارش آماری خود از وضعیت رطوبت ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته، از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه تا ۹:۳۰ روز شنبه خبر داد. بر اساس این آمار، در حالی که ماهشهر و هندیجان با ۸۶ درصد بالاترین میزان رطوبت را داشته‌اند، ایستگاه حسینیه با ثبت ۲۶ درصد کمترین میزان رطوبت نسبی را در سطح استان تجربه کرده است.

میانگین رطوبت سطحی در تمامی ایستگاه‌های استان در این بازه زمانی ۵۲ درصد برآورد شده است. در میان سایر مناطق، ایستگاه شادگان با ۷۱ درصد و کشاورزی اهواز با ۶۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین میزان رطوبت در شهرهای آبادان، شوش و گتوند هر کدام ۶۶ درصد ثبت شده است.

این گزارش حاکی از آن است که رطوبت در مناطق جنوبی و ساحلی استان به مراتب بیشتر از مناطق شمالی و داخلی است؛ به طوری که در ایستگاه‌هایی نظیر ایذه، شوشتر، هفتکل، آغاجاری، دزپارت، لالی و مسجدسلیمان میزان رطوبت بین ۴۲ تا ۳۰ درصد قرار داشته است.