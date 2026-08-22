پذیرش پژوهشگران پسادکتری تقاضامحور در ۱۲ دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، فراخوان پذیرش پژوهشگران پسادکتری تقاضامحور در ۱۲ دانشگاه و مرکز پژوهشی، از جمله پژوهشگاه هستهای، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشگاههای فردوسی مشهد، علوم پزشکی و صنعتی شیراز، حکیم سبزواری، تهران، الزهرا و اصفهان منتشر شد.
بنیاد ملی نخبگان با هدف به کارگیری توانمندیهای پژوهشی و فناورانه دانشآموختگان برتر مقطع دکتری تخصصی به منظور کمک به پیشبرد مرزهای دانش و فناوری و حل مسائل اساسی کشور با همکاری هشت دانشگاه از پذیرش پژوهشگر پسادکتری حمایت میکند.
از این رو، تمام دانشآموختگان دورههای دکتری تخصصی واجد شرایط میتوانند با مراجعه به صفحه تسهیلات دوره پسادکتری سامانه بنیاد ملی نخبگان، با اطلاع از شرایط قید شده، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک از طریق سامانه بنیاد به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir ، تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ اقدام کنند.
همچنین پژوهشگران پسادکتری برگزیده مطابق شیوهنامه طرح پسادکتری شهید چمران، مورد حمایت بنیاد قرار میگیرند.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به فایل های تکمیلی مراجعه کنند:
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه اصفهان
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه الزهرا
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه تهران
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه حکیم سبزواری
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه صنعتی اصفهان
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه صنعتی شیراز
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فردوسی
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری در موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور
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