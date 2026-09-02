تصادف خونین در محور سبزوار با ۲ کشته

سرهنگ قاسم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر چهارشنبه یک دستگاه کامیون در نزدیکی میدان مشاهیر سبزوار با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی سبزوار بیان کرد: پس از گزارش حادثه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یک دستگاه پراید با ۵ سرنشین با یک دستگاه کامیون به‌شدت برخورد کرده است.

یوسفی اظهار کرد: در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان پراید در دم جان باختند و ۲ نفر دیگر با حال وخیم به مراکز درمانی منتقل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سبزوار اظهار کرد: همچنین راننده کامیون پس از وقوع تصادف از محل متواری شده و بررسی علت دقیق حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه ادامه دارد.