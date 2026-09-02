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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

تصادف خونین در محور سبزوار با ۲ کشته

تصادف خونین در محور سبزوار با ۲ کشته

مشهد- جانشین فرمانده انتظامی سبزوار گفت: یک دستگاه کامیون در نزدیکی میدان مشاهیر سبزوار با خودرو پراید برخورد و منجر به ۲ فوتی و ۲ مصدوم شد.

سرهنگ قاسم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر چهارشنبه یک دستگاه کامیون در نزدیکی میدان مشاهیر سبزوار با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی سبزوار بیان کرد: پس از گزارش حادثه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یک دستگاه پراید با ۵ سرنشین با یک دستگاه کامیون به‌شدت برخورد کرده است.

یوسفی اظهار کرد: در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان پراید در دم جان باختند و ۲ نفر دیگر با حال وخیم به مراکز درمانی منتقل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سبزوار اظهار کرد: همچنین راننده کامیون پس از وقوع تصادف از محل متواری شده و بررسی علت دقیق حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه ادامه دارد.

کد مطلب 6935909

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