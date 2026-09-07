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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

شرایط و زمان تمدید خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران اعلام شد

شرایط و زمان تمدید خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران اعلام شد

دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای، شرایط و زمان تمدید سکونت در مجتمع خوابگاهی متأهلین برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای، شرایط و زمان تمدید سکونت در مجتمع خوابگاهی متأهلین برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

شرایط و زمان تمدید خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران اعلام شد

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان ساکن مجاز در مجتمع خوابگاهی متأهلین لازم است برای تمدید سکونت در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، در روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه مطابق برنامه زمانی مندرج در جدول، به سامانه ems.ut.ac.ir مراجعه و نسبت به درخواست اسکان تابستانی اقدام کنند.

این بازه تمدید فقط برای دانشجویانی امکان‌پذیر است که در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ سکونت آنها در سامانه خوابگاهی بهستان ثبت شده، مشغول به تحصیل بوده و دارای قرارداد هستند. امکان تمدید سکونت مطابق جدول اعلام‌شده در اطلاعیه خواهد بود.

دانشگاه تهران در این اطلاعیه تأکید کرده است: دانشجویانی که درخواست اقامت ترم‌های مهر و بهمن ۱۴۰۵ را در سامانه صندوق رفاه ثبت نکرده‌اند، مجاز به اخذ خوابگاه نخواهند بود.

همچنین دانشجویانی مجاز به تمدید اسکان برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ هستند که اجاره‌بهای تابستان را پرداخت کرده باشند.

دانشجویان در صورت داشتن هرگونه سؤال می‌توانند در سامانه sd.ut.ac.ir تیکت ثبت کنند.

کد مطلب 6939892
زهرا سیفی

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