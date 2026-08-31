به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامهای به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، با تمدید مهلت دفاع از پایاننامه و رساله دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری تا حداکثر ۳۰ مهرماه سال جاری موافقت کرد.
همچنین ثبتنام در دوره تحصیلی دکتری تخصصی برای شروع تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، برای دانشجویانی که تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ از دوره کارشناسی ارشد فارغالتحصیل میشوند، بلامانع اعلام شده است.
متن بخشنامه وزارت علوم که از سوی ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم به دانشگاهها ابلاغ شده، به شرح زیر است:
«با توجه به شرایط بهوجودآمده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و چالشهای ایجادشده برای تعدادی از دانشجویان در دفاع بهموقع از پایاننامه/رساله، به دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی اجازه داده میشود نسبت به تمدید مهلت دفاع از پایاننامه/رساله دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری (حداکثر تا ۳۰ مهرماه سال جاری) مساعدت لازم را به عمل آورند.
رعایت ضوابط مرتبط با نظام وظیفه دانشجویان آقا بر عهده دانشگاه/مؤسسه میباشد.
لازم به ذکر است که ثبتنام در دوره تحصیلی دکترای تخصصی (برای شروع تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶) برای دانشجویانی که تا ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۵ از دوره کارشناسی ارشد دانشآموخته میشوند، بلامانع است.»
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