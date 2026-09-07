اعلام جزئیات بیمه تکمیلی اصحاب فرهنگ و هنر در قالب سه طرح متفاوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، در ادامه سیاستهای حمایتی صندوق اعتباری هنر برای کاهش دغدغههای درمانی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت، فرآیند ثبتنام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵ با همکاری شرکت بیمه طرف قرارداد آغاز شد.
خدمات درمان تکمیلی در سه سطح «امید»، «آرامش» و «رفاه» ارائه میشود تا هر فرد بنا بر شرایط خود امکان انتخاب یکی از طرحها را داشته باشد. اعضا میتوانند پیش از ثبتنام، جدول کامل تعهدات و خدمات هر طرح را بررسی و گزینه مناسب خود را انتخاب کنند.
در قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶، در راستای ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی به نیازهای درمانی اعضا، سقف تعهدات در بخشهای ویزیت و دارو، خدمات دندانپزشکی، عینک و لنز طبی و آمبولانس نسبت به قرارداد سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، تعدادی پوشش و خدمت جدید نیز به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر بیمهشدگان به تعهدات قرارداد افزوده شده است.
در طرح «امید»، هر عضو از مبلغ سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می کند و ۷۱ درصد حق بیمه یعنی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط صندوق پرداخت می شود.
در طرح «آرامش»، هر عضو از مبلغ سالانه ۱۸ میلیون تومان، ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می کند و ۵۵ درصد آن یعنی ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان توسط صندوق پرداخت می شود.
در طرح «رفاه» نیز از مبلغ سالانه ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۴۴ درصد آن یعنی ۱۴ میلیون تومان توسط صندوق پرداخت می شود و عضو ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت میکند.
اعضای صندوق میتوانند همسر و فرزندان خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند. همچنین ثبتنام والدین، مشروط بر تحت تکفل بودن آنان و برخورداری از پوشش بیمه پایه از سوی بیمهشده اصلی، امکانپذیر است.
افراد تحت تکفل نیز باید در همان طرح بیمهای انتخابشده توسط عضو اصلی ثبتنام شوند.
ثبتنام از طریق پیامرسان صندوق هنر به نشانی app.honarcredit.ir یا سامانه Profile.honarcredit.ir انجام میشود.
همچنین بیمه عمر و حوادث برای بیمهشده اصلی، الزامی است. حق بیمه سالانه این بیمهنامه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. ضمن اینکه خدمات بیمه درمان تکمیلی این دوره از اول مهر ۱۴۰۵ آغاز و تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.
جدول های تعهدات، شرح خدمات و سقف هزینه پرداختی را اینجا ببینید.
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