محمود رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اقدامات لازم برای ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت در صندوق اعتباری هنر فراهم شده است، اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام در این خصوص از نیمه دوم شهریورماه آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور پوشش حداکثری هزینه‌های درمانی خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور، صندوق اعتباری هنر همچون سال‌های گذشته خدمات بیمه تکمیلی را به اعضای خود ارائه می‌دهد.

به گفته رمضانی، ثبت‌نام بیمه تکمیلی در یک مرحله و از طریق وب‌سایت صندوق اعتباری هنر به نشانی www.honarcredit.ir انجام می‌شود.

سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در ادامه گفت: صندوق اعتباری هنر در راستای دستور مقام عالی وزارت و به منظور حمایت از اعضای تحت پوشش، حداکثر تلاش خود را به کار گرفته است تا بیشترین خدمات را با کمترین هزینه به اعضای این صندوق ارائه کند.

رمضانی خاطرنشان کرد: اعضای صندوق اعتباری هنر با پرداخت بخشی از حق بیمه، مشمول بهره‌مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی خواهند شد و باقی‌مانده هزینه مورد نظر توسط صندوق تأمین و پرداخت می‌شود.