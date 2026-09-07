احمد قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت اجرای جدی و منسجم سند سازگاری با کمآبی، از شتاب گرفتن اجرای این سند در استان خبر داد و اظهار کرد: سند سازگاری با کمآبی بهعنوان یک سند کلان، راهبردی و بالادستی، برای شرکت آب منطقهای خراسان رضوی لازمالاجراست و باید با برنامهریزی دقیق، انسجام بیشتر و حرکت رو به جلو دنبال شود.
با اشاره به اهمیت سازگاری با کمآبی بهعنوان یک پروژه ملی بیان کرد: ضروری است اهداف و برنامههای این سند با جدیت بیشتری دنبال شود و تمامی دستگاهها و بخشهای مرتبط، با هماهنگی و انسجام، در مسیر تحقق اهداف آن حرکت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ سازگاری با کمآبی در جامعه افزود: اهداف، برنامهها، طرحها و پروژههای مرتبط با سازگاری با کمآبی باید به زبان ساده برای مردم تشریح و تبیین شود تا این موضوع به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
قندهاری با اشاره به بازنگری سند سازگاری با کمآبی استان، تصریح کرد: این سند بهعنوان یکی از نخستین اسناد تدوینشده در حوزه مدیریت منابع آب کشور، نیازمند بازنگری و بهروزرسانی متناسب با شرایط جدید است و اجرای دقیق برنامههای آن باید با نگاه علمی و کارشناسی دنبال شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی از تشکیل اتاق فکر کمیته سازگاری با کمآبی در شرکت آب منطقهای خراسان رضوی خبر داد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاهها و مراکز پژوهشی یکی از ضرورتهای اجرای موفق این سند است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط تخصصی شرکت آب منطقهای با دانشگاهها افزود: باید فرآیندی مشخص و برنامهریزیشده برای ارتباط مستمر و تخصصی با دانشگاه تدوین شود تا از ظرفیت استادان، پژوهشگران و متخصصان در تصمیمسازیها و اجرای برنامههای مرتبط با سازگاری با کمآبی استفاده شود.
قندهاری همچنین بر پرهیز از موازیکاری در اجرای برنامههای سازگاری با کمآبی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای رفع موازیکاریها یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات دستگاهها در یک مسیر مشخص و هماهنگ انجام شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با تأکید بر تقویت ساختار اطلاعرسانی و ارتباطات در این حوزه، از راهاندازی گروههای مجازی تخصصی شهرستانی در زمینه سند سازگاری با کمآبی خبر داد و افزود: این اقدام میتواند به توسعه ارتباطات تخصصی، تبادل اطلاعات و پیگیری بهتر برنامههای سند در سطح شهرستانها کمک کند.
وی همچنین بر تدوین سامانهای برای جمعآوری دادهها و تولید گزارشهای مرتبط با سازگاری با کمآبی در خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق، بهروز و جامع، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کارشناسی و ارزیابی میزان پیشرفت برنامهها خواهد داشت.
قندهاری در ادامه، موضوع کشفرود و پساب را از مسائل مهم و نیازمند بررسیهای تخصصی و کارشناسانه دانست و اظهار کرد: لازم است مباحث علمی، تحقیقاتی و کارشناسی این حوزه بهصورت دقیق بررسی و نتایج آن برای تصمیمگیریهای مؤثر ارائه شود. در این راستا، بررسی تخصصی موضوع کشفرود دنبال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی تأکید کرد: اجرای موفق سند سازگاری با کمآبی نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین همراهی مردم است و شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با جدیت، اجرای برنامههای این سند را پیگیری خواهد کرد.
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