مشهد در آستانه موج بزرگ زیارت؛ از عراق و افغانستان تا تمام ایران

خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان: اکنون مشهد در آستانه روزهای اوج زیارت، خود را برای میزبانی از موجی بزرگ از دلدادگان آماده میکند. در آستانه روزهای پایانی ماه صفر، طرح «هممحله امام رضا(ع)» برای پنجمین سال متوالی با تکیه بر ظرفیت مردم، مساجد و هیئتهای امنا به میدان آمده است؛ طرحی که در آن زائر و مجاور در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا میهمانان امام مهربانیها، جز دغدغه زیارت و دلدادگی، نگرانی دیگری نداشته باشند.
دستگاههای امدادی و درمانی نیز خود را برای پوشش گسترده حضور میلیونی زائران آماده کردهاند. مسیرهای منتهی به مشهد تنها شاهد حرکت زائران ایرانی نیست؛ کاروانهایی از عراق و افغانستان نیز با پای پیاده راهی پایتخت معنوی ایران شدهاند و در کنار هزاران زائر دیگر، جلوهای از وحدت، ارادت و همبستگی را رقم زدهاند.
توصیههای اورژانس مشهد برای زیارت ایمن در روزهای پایانی صفر
علی یزدانی، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات انجامشده برای پوشش کامل مراسم و حضور گسترده زائران در مشهد مقدس اظهار کرد: یک فروند بالگرد از دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مشهد اعزام شده و از ۱۸ مردادماه در این شهر مستقر است. این بالگرد در کنار اورژانس هوایی مشهد، آماده ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در حوزه اورژانس هوایی خواهد بود. همچنین ۱۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس از نقاط مختلف کشور به مشهد مقدس اعزام شده است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محورهای مواصلاتی و سطح شهر، بهویژه در ایام شهادت حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امام رضا(ع)، به ارائه خدمات فوریتهای پزشکی میپردازند. تعداد کارشناسان پاسخگوی تلفن ۱۱۵ نیز افزایش یافته است تا شهروندان و زائران بتوانند نیازهای فوریتهای پزشکی خود را با سرعت بیشتری از این طریق مطرح کنند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به کارکرد اتوبوسهای آمبولانس در زمان برگزاری تجمعات انبوه بیان کرد: این اتوبوسها در شرایطی که به هر دلیل نیاز به ارائه خدمات درمانی در محل یا انتقال همزمان تعداد بیشتری از بیماران و مصدومان به مراکز درمانی وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار میگیرند و نقش مهمی در افزایش ظرفیت پاسخگویی اورژانس دارند. با توجه به شرایط ترافیکی شهر مشهد و افزایش قابل توجه حجم تردد زائران در محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی، ۴۰ دستگاه موتورلانس از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای خدمترسانی آماده شده است. موتورلانسها به دلیل قابلیت تردد سریعتر در معابر پرترافیک، در محورهای مختلف شهری و همچنین مسیرهای تردد زائران پیاده مستقر خواهند شد تا در صورت بروز حادثه یا نیاز به دریافت خدمات فوریتهای پزشکی، نیروهای اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از گرمازدگی در مسیر پیادهروی، گرما و کمآبی بدن را از مهمترین عوامل خطر برای سلامت زائران دانست و اظهار کرد: کمآبی میتواند موجب افت فشار خون و افزایش ضربان قلب شود و در افرادی که دچار اختلالات الکترولیتی هستند، زمینه تشدید آریتمیهای قلبی را فراهم کند.
یزدانی به زائران توصیه کرد آب و مایعات کافی مصرف کنند و منتظر احساس تشنگی نمانند. همچنین باید از پیادهروی در ساعات اوج گرما و حوالی ظهر پرهیز کرده و ساعات خنکتر روز را برای حرکت انتخاب کنند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده از لباسهای نخی، سبک و رنگ روشن به همراه کلاه را برای کاهش آثار گرما ضروری دانست و افزود: زائران باید با سرعت مناسب حرکت کرده و استراحتهای منظم داشته باشند؛ چرا که هدف اصلی، رسیدن سالم و ایمن به مقصد و بهرهمندی از معنویت این سفر است.
وی همچنین بر ضرورت مدیریت صحیح داروها در طول مسیر زیارت تأکید کرد و گفت: مصرف داروها باید دقیقاً مطابق دستور پزشک انجام شود و زائران مبتلا به بیماریهای قلبی لازم است فهرست کامل داروهای مصرفی خود را به همراه داشته باشند.
یزدانی درباره مصرف داروهای ادرارآور یا دیورتیکها نیز اظهار کرد: با توجه به افزایش احتمال کمآبی بدن در مسیر پیادهروی، بیماران مصرفکننده این داروها باید پیش از سفر حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنند تا در صورت نیاز، نحوه یا میزان مصرف دارو متناسب با شرایط سفر تنظیم شود.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از زائران و همراهان آنان خواست نسبت به علائم هشداردهنده حساس باشند و ادامه داد: در صورت بروز نشانههایی مانند درد قفسه سینه، تعریق سرد، سرگیجه یا کاهش سطح هوشیاری، باید فرد را از ادامه مسیر بازداشت و در کوتاهترین زمان به نزدیکترین مرکز یا موکب درمانی منتقل کرد.
«هممحله امام رضا(ع)» برای پنجمین سال؛ درهای مساجد به روی زائران باز است
حجت الاسلام سید صادق موسوی، مدیر روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارگاه هممحله امام رضا(ع) تجلی پیوند عمیق میان زائر و مجاور است. ما در اینجا با یک ساختار کاملاً مردمی مواجه هستیم که در قالب چهار قرارگاه تخصصی اسکان، اطعام، خدمات اجتماعی و تبلیغ، سازماندهی شده است تا زائران در ایام حضور در مشهد، دغدغهای جز زیارت نداشته باشند.
مدیر روابط عمومی امور مساجد خراسان رضوی افزود: در بخش اسکان، سامانهای تحت عنوان «مسجدنآ» طراحی شده است. مجاوران عزیزی که تمایل دارند بخشی از فضای خانه یا ملک خود را در اختیار زائران قرار دهند، در این سامانه ثبتنام میکنند. از سوی دیگر، زائران نیز با جستجوی نام قرارگاه در موتورهای جستجو، میتوانند تعداد نفرات و روزهای اقامت خود را ثبت کرده و از اسکان رایگان در مساجد و حسینیهها بهرهمند شوند. این اتصال میان زائر و مسجد، یک پیوند مقطعی نیست؛ بلکه باعث میشود زائر برای سالهای بعد نیز با آن مسجد و امام جماعت انس و الفت بگیرد و این ارتباط معنوی پایدار بماند.
وی در خصوص تأمین نیازهای زیستی زائران گفت: قرارگاه اطعام ما به صورت شبکهای فعالیت میکند؛ یک قرارگاه مرکزی در منطقه ارتش مستقر شده و چندین قرارگاه اقماری در مساجد حاشیه و داخل شهر فعال هستند. مساجدی که امکان پختوپز ندارند، از طریق این قرارگاه پشتیبانی میشوند تا سفره اطعام زائران همواره گسترده باشد. همچنین بخش دیگری از این حماسه خدمت، به سلامت و روح زائران اختصاص دارد. به گفته موسوی، در قرارگاه خدمات اجتماعی، تیمهای پزشکی و مشاورهای برای ارائه خدمات درمانی و مشاورههای دینی در مساجد مستقر میشوند. همچنین قرارگاه تبلیغ با اعزام طلاب و مبلغان جهادی به مساجد زائرپذیر، غنای فرهنگی این سفر معنوی را تأمین میکند.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این خدمات از طریق سامانه مسجدنآ (masjedona.ir) در دسترس است و مردم عزیز میتوانند با مراجعه به این درگاه، هم به عنوان خادم (مجاور) و هم به عنوان بهرهبردار (زائر) در این طرح ملی مشارکت کنند.
حرکت ۵۰۰ کاروان پیاده به سوی حریم رضوی
حسین رضائی، سخنگوی جمعیت زائرین پیاده خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کاروانها و زائران پیاده که به سوی پایتخت معنوی ایران در حرکتاند، فضای حاکم بر مسیرها را «سرشار از معنویت و همبستگی» دانست و با اشاره به تنوع ملیتی زائران امسال گفت: خراسان رضوی همچنان پرترددترین مسیر زائران پیاده است. آمارهای ما نشان میدهد که در این حرکت عظیم، علاوه بر خیل عظیم زائران ایرانی، حضور پررنگ زائران عراقی و افغانستانی را شاهد هستیم که با عشق و ارادت خاصی سختی راه را به جان خریدهاند. آمارها بیانگر آن است که ۴ هزار و ۸۲۰ زائر عراقی و ۸۰۰ زائر از اتباع افغانستانی در کنار سایر هموطنان، این مسیر را میپیمایند.
سخنگوی جمعیت زائرین پیاده خراسان رضوی با اشاره به گستردگی جغرافیایی حرکت زائران افزود: دورترین مسیرهای حرکتی کاروانها از مناطق شمالی کشور، از جمله زیرکوه، قائمشهر، علیآباد کتول و مینودشت آغاز شده است. همچنین از غرب خراسان رضوی نیز ۱۵ هزار زائر در حال حرکت هستند و کاروانهایی با حضور ۲ هزار و ۵۰۰ زائر از استان گلستان و ۴ هزار زائر از سمنان و شاهرود به این خیل عظیم پیوستهاند.
وی به نکته قابلتأملی درباره مسیرهای پیادهروی اشاره کرد و گفت: بخشی از کاروانهای ما علاوه بر مسیرهای اصلی، مسیر ده سرخ را انتخاب کردهاند؛ مسیری که متبرک به قدوم حضرت امام رضا (ع) است و یازده سال است که زائران با تاسی از آن سفر تاریخی، این راه را برای تشرف انتخاب میکنند.
رضائی با تأکید بر حفظ سلامت زائران گفت: تمام فرایند پختوپز غذا در ایستگاههای صلواتی تحت نظارت مستقیم و دقیق ماموران بهداشت قرار دارد تا سلامت زائران تضمین شود. همچنین برای پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و حفظ نظم در مسیر، دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت ذبح گوسفند و قربانی در مسیر تردد زائران ابلاغ شده است.
سخنگوی جمعیت زائرین پیاده خراسان رضوی همچنین از مدیران کاروانها خواست تا با توجه به ضرورت جلوگیری از اسراف، در مصرف آب و برق نهایت صرفهجویی را داشته باشند.
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