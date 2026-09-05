حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امیدواریم خداوند توفیق نقش‌آفرینی مؤثر در جهاد عظیم آخرالزمانی را به ما عطا کند و بتوانیم با ادامه مسیر شهدا، به‌ویژه شهدایی که در راه اسلام، اسلام ناب، انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) جان خود را فدا کردند، گام برداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به گردهمایی «عهد جهاد» در شهرستان فردوس، بیان کرد: برنامه عهد جهاد از سه سال گذشته در فردوس برگزار می‌شود و امید است این جمع شدن، یک عهد مؤمنانه و یک تعهد جمعی باشد که به یک حرکت تبدیل شود.

وی ادامه داد: خانواده‌های جهادی و ارکان مساجدی که از ۲۰ مسجد در اینجا حضور پیدا کرده‌اند و همچنین مبلغان و خانواده‌های جهادی که از سراسر استان در فردوس و به عشق حضور رهبر شهیدمان در سال ۴۷ در جریان زلزله فردوس دور هم جمع می‌شوند، یادآور یک حرکت مؤمنانه هستند؛ حرکتی که منبعث از آموزه‌های دینی و معارف قرآنی آن است.

وی با اشاره به روایت «إنّ الجهاد بابٌ من أبواب الجنة فتحه الله لخاصّة أولیائه» افزود: امید است این مدال جهاد را خودمان کسب کنیم و زمینه‌ای فراهم شود که جامعه اسلامی، اطرافیان و کسانی که دغدغه‌مند و اهل ایمان هستند نیز از این فضیلتی که انسان را به قیام دعوت می‌کند و از قعود پرهیز می‌دهد، بهره‌مند شوند.

پاسخ به فعالیت‌های دشمن نیازمند روحیه جهادی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت‌های دشمن اظهار کرد: امروز دشمن به‌صورت مستمر در حوزه‌های شناخت، ایجاد ناامیدی، خانواده و تضعیف آرمان‌های ارزشی و باورهای نسل جدید فعالیت می‌کند.

وی افزود: مقابله با اقدامات دشمن با رویکردهای معمول و روزمره امکان‌پذیر نیست و باید روحیه جهاد و عنصر مجاهدت در فعالیت‌های ما جاری باشد تا بتوانیم در برابر اقدامات دشمن، نقش‌آفرینی مؤثرتر و بهتری داشته باشیم.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی بیان کرد: معتقدیم میدان، میدان مجاهدت است و از طرف دیگر، اهل جهاد کسانی هستند که میدان‌داری می‌کنند.

وی ادامه داد: امروز باید پدر و مادر، خانواده را سنگر تربیت جهادی بداند؛ همچنین طلبه‌ای که مسجد را به عنوان سنگر قرار داده و مردم حول او جمع می‌شوند، نباید از فعالیت‌های جهادی و ترویج روحیه جهادی غفلت کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: امروز یک بانوی محله نیز برای تربیت نسل آینده خود باید با روحیه جهادی، جوان خود و اطرافیانش را با این مأموریت انقلاب اسلامی آشنا کند و این همان مسئله‌ای است که از آن در قالب جهاد نام برده می‌شود.

ظرفیت ایمانی و منابع انسانی؛ نقطه قوت جبهه مؤمنان

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با بیان اینکه دشمن از قدرت و پیچیدگی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: اگرچه دشمن قدرتمند و مکار است و به تعبیر مقام معظم رهبری، ممکن است در برخی عرصه‌ها دست برتر را داشته باشد، اما در این جنگ، ما نیز از نقاط قوت ویژه‌ای برخوردار هستیم.

به گفته وی، ما در بسیاری از زمینه‌ها، به‌ویژه در جریان ایمانی و ارزشی و ظرفیت عظیم منابع انسانی، دست برتر را داریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آیه «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه بر جهاد تأکید کرده است؛ بنابراین صرفاً سخن گفتن کافی نیست، بلکه باید اهل جهاد و تلاش بود، دل در مسیر مجاهدت داشت و در این مسیر حرکت کرد.

وی تأکید کرد: معتقدیم جریان «عهد جهاد» می‌تواند مساجد را از این حالت بعضاً معمولی به سنگر امید، سنگر فعالیت و سنگر نقش‌آفرینی در ساحت‌های مختلف اجتماعی تبدیل کند.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی ادامه داد: مبلغ را باید به عنوان پرچم‌دار جهاد تبیین در این مسیر ببینیم و خانواده‌ها نیز کسانی هستند که می‌توانند بهترین اثرگذاری، بهترین نقش‌آفرینی و بهترین تربیت را در زمینه جهاد داشته باشند.

جهاد و تربیت جهادی باید از خانواده آغاز شود

وی با تأکید بر نقش خانواده در ترویج فرهنگ جهاد، اظهار کرد: جهاد و تربیت جهادی باید از خانواده آغاز شود، هرچند مدرسه و گروه همسالان هم هر کدام نقش و تأثیر خاص خود را در این زمینه دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: به فضل الهی، امروز مردم خراسان جنوبی با شکل‌گیری این عهد جمعی و از ابتدای این حرکت و بعثت، در صفوف مقدم این عرصه قرار گرفته‌اند و از برجستگان این مسیر هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های گردهمایی عهد جهاد، افزود: گردهمایی «عهد جهاد» با حضور ۵۰۰ نفر از مبلغان، ارکان مساجد منتخب و جمعی از خانواده‌های استان در شهرستان فردوس برگزار شد.

برگزاری سه کارگاه توانمندسازی در گردهمایی «عهد جهاد»

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی اظهار کرد: برنامه گردهمایی در بخش افتتاحیه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین صاحب‌قرانی، دستیار جهادی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، برگزار شد و سه کارگاه و دوره توانمندسازی نیز برای این گردهمایی برنامه‌ریزی شده بود.

وی با بیان اینکه در این گردهمایی، کارگاه توانمندسازی ویژه مبلغان با عنوان «تبلیغ روحیه جهادی و تضمین تأثیر» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شهابی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان، برگزار شد، گفت: همچنین این کارگاه با محوریت تجربه‌نگاری و به‌صورت کارگاهی و تعاملی برگزار شد و با استقبال خوبی از سوی شرکت‌کنندگان همراه بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: برای ارکان مساجد که از سطح استان در این گردهمایی حضور داشتند نیز کارگاه «مسجد جهاد و تعالی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین جهانشاهی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان، برگزار شد که استقبال خوبی از آن صورت گرفت.

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی بیان کرد: برای خانواده‌های جهادی نیز برنامه‌ای با عنوان «بعثت جهاد و سنگر خیابان» برگزار شد که به بررسی نقش و ظرفیت خانواده‌ها برای اثرگذاری و نقش‌آفرینی در محله و جامعه، اجتماعات و شرایط جدید و در عرصه‌های مختلف اختصاص داشت.

هم‌افزایی و انتقال تجربیات جهادی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: حضور مجموعه شرکت‌کنندگان گردهمایی در اجتماع شبانه شهر اسلامی فردوس نیز از زیبایی‌های این برنامه بود.

حجت‌الاسلام سالاری مکی ادامه داد: هم‌افزایی، انتقال تجربیات جهادی، تجربیات خانواده‌ها، مسجدی‌ها و مبلغان با رویکرد نقش‌آفرینی جهادی در شرایط فعلی کشورمان و چگونگی ترویج و عمومی‌سازی گفتمان روحیه جهاد از جمله اهداف این گروهمایی بود.

وی حضور مهمانان و شرکت‌کنندگان در اجلاسیه شهدای جهاد و خدمت و آغاز جریان جدیدی از فعالیت‌ها و عملیات‌های جهادی را از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی عنوان کرد و افزود: این برنامه به مدت دو روز در شهرستان فردوس برگزار شد و امیدواریم بتواند زمینه‌ساز تداوم حرکت جهادی و نقش‌آفرینی مؤثرتر مؤمنان در شرایط کنونی باشد.