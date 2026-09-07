خراسان جنوبی حلقه اتصال «دانش تا ثروت» را تکمیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با نخبگان خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، کمک به بخش پژوهش دانشگاه‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت این بخش استفاده شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهادی نخبگان جوان افزود: در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت بر این موضوع تأکید شده که استفاده به‌موقع از فناوری‌ها و نوآوری‌های نخبگان می‌تواند موجب کنار گذاشتن روال‌های معمول و شکستن عادت‌های مرسوم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: این رویکرد در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، فرهنگ، تربیت، ارتباطات و مسائل اجتماعی قابل تحقق است و می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های مؤثر در مسیر پیشرفت کشور باشد.

افشین از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای برای استفاده از ظرفیت نخبگان جوان خبر داد و گفت: این آیین‌نامه در پنج ماده تدوین شده و در هیئت دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.

افشین ادامه داد: تلاش می‌کنیم ارتباط میان نخبگان جوان و دستگاه‌های اجرایی را نظام‌مند کنیم.

وی بیان کرد: در این سازوکار، از یک سو دستگاه‌های اجرایی نیازهای خود را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر نخبگان نیز می‌توانند ایده‌ها، فناوری‌ها و نوآوری‌های خود را ارائه دهند تا زمینه برای استفاده عملیاتی از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه نظرات نخبگان درباره این آیین‌نامه نیز دریافت خواهد شد، گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه در کانال بنیاد ملی نخبگان منتشر می‌شود و نخبگان تا ۲۰ شهریور فرصت دارند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند تا این نظرات در روند بررسی‌های دولت مورد استفاده قرار گیرد.

نقش بازیگران اکوسیستم دانش‌بنیان باید مشخص شود

افشین با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک اکوسیستم واقعی دانش‌بنیان در خراسان جنوبی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که نقش همه بازیگران این زنجیره به‌صورت دقیق مشخص شود.

افشین اظهار کرد: دانشگاه، بخش خصوصی، پارک علم و فناوری، وزارتخانه‌های تخصصی، معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها باید بدانند در این زنجیره چه نقشی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: باید یک برنامه ملی و مشخص داشته باشیم که در آن عناوین و نقش بازیگران تعیین شود تا بتوانیم ارتباط میان دانشگاه، فناوری، صنعت و ثروت را برقرار کنیم.

پیشنهاد ورود صندوق‌های توانمند خارج از استان به خراسان جنوبی

معاون علمی رئیس‌جمهور یکی از نیازهای مهم خراسان جنوبی را تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری عنوان کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که دو تا چهار صندوق پژوهش و فناوری توانمند از خارج استان در برخی از اکوسیستم‌های فناورانه خراسان جنوبی مشارکت کنند تا از ظرفیت مالی آنها برای توسعه طرح‌های استان استفاده شود.

افشین افزود: صندوق پژوهش و فناوری استان به‌تنهایی توان تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برخی طرح‌های بزرگ را ندارد و باید با استفاده از ظرفیت صندوق‌های توانمند خارج از استان و همچنین مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنیم.

معادن خراسان جنوبی باید وارد زنجیره ارزش شوند

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی بیان کرد: می‌توان دست‌کم دو یا سه معدن استان را در قالب طرح‌های مشخص وارد این زنجیره کرد تا مواد اولیه به سمت فرآوری هدایت شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اتصال ظرفیت‌های علمی و صنعتی استان گفت: تجهیزات آزمایشگاهی متعددی در دانشگاه‌ها وجود دارد که استفاده مطلوبی از آنها نمی‌شود و باید این ظرفیت‌ها را به شبکه فناوری و صنعت متصل کنیم.

افشین خاطرنشان کرد: اگرچه طرح‌های ارائه‌شده از منظر ایجاد زنجیره ارزش قابل توجه هستند، اما باید از منظر ایجاد اتصال میان شبکه دانشگاه، صنعت و ثروت نیز مورد توجه قرار گیرند.

هدف حمایت از نخبگان، انتقال فناوری و حل مسائل واقعی است

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط نخبگان و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: یکی از کانال‌های مهمی که بنیاد ملی نخبگان ایجاد کرده، برقراری ارتباط میان نخبگان و دستگاه‌های اجرایی است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: هر طرحی که در این حوزه تعریف می‌شود باید یک سیاست مشخص را دنبال کند.

افشین افزود: هدف ما فقط حمایت مالی از یک طرح نیست، بلکه باید فناوری، مهارت و تجربه به کشور منتقل شود و از ظرفیت افراد فرهیخته و اثرگذار برای حل مسائل واقعی استفاده کنیم.