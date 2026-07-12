به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحلیلگران و مقامها اعلام کردند که تصمیم کشورها برای خرید نفت بهمنظور پرکردن ذخیرهسازیهای راهبردی تا سال ۲۰۲۸ سبب رشد تقاضا میشود و بخشی از مازاد پیشبینیشده عرضه را جذب میکند.
به گفته تحلیلگران، تلاش کشورها برای پرکردن سطح ذخیرهسازیهای راهبردی نفت به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و افت تولید خاورمیانه میتواند تقاضا برای نفت خام را افزایش دهد و بخشی از مازاد پیشبینیشده عرضه جهانی را پس از تصمیم اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) برای تداوم لغو کاهش عرضه داوطلبانه جذب کند.
محاسبههای رویترز براساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، اوپک و وزارت انرژی آمریکا نشان داد که اختلال عرضه ناشی از جنگ علیه ایران و کاهش حدود یکمیلیارد و ۵۰۰ هزار بشکه نفت از عرضه جهان در سال جاری میلادی، کشورها را ناگزیر به برداشت از ذخیرهسازیهای راهبردی کرد.
کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی به دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز و به دنبال آن افزایش شدید قیمت نفت خام، در اقدامی هماهنگ با برداشت بیسابقه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی موافقت کردند. نفت خام شاخص برنت دریای شمال اواخر آوریل از ۱۲۶ دلار برای هر بشکه فراتر رفت و نفت خام دابلیوتیآی آمریکا اوایل مارس به حدود ۱۲۰ دلار بهازای هر بشکه رسید.
براساس گزارش مؤسسه کپلر، پرکردن دوباره این ذخیرهسازیها میتواند تقاضای نفت را تا سه ماه سوم سال ۲۰۲۷ میلادی ۶۶۴ هزار بشکه افزایش دهد و به جذب بخشی از عرضه مازاد پیشبینیشده در سال آینده به دلیل تصمیم اوپکپلاس برای ادامه لغو کاهش داوطلبانه عرضه کمک کند. این موضوع همچنین مانع از کاهش قیمتها خواهد شد.
کریستوفر هینز، مدیر بخش نفت در شرکت مشاوره انرژی اسپکتس، گفت: پرکردن دوباره ذخیرهسازیهای راهبردی نفت سبب افزایش قیمت در سال ۲۰۲۷ خواهد شد.
در همین حال، میشل بروهارد، رئیس بخش سیاستگذاری و خطرهای ژئوپلیتیک در مؤسسه کپلر، گفت: پرکردن سطح ذخیرهسازیهای راهبردی نفت، تقاضای نفت خام را در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۶ روزانه ۵۰۶ هزار بشکه افزایش میدهد و در سال آینده هم با رشد بیشتری همراه خواهد شد.
براساس توافق اعضای آژانس بینالمللی انرژی، آمریکا متعهد شده بود ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی برداشت کند و پیشبینی میشود که این کشور اواخر سال جاری میلادی دریافت نفت از شرکتهای انرژی را آغاز کند.
براساس توافق مبادله نفت آمریکا، شرکتهای انرژی ملزم هستند مقدار نفت برداشتشده از ذخیرهسازیهای راهبردی را به همراه مقدار اضافی بهعنوان اختلاف قیمت روز بازگردانند. آمریکا تاکنون قراردادهایی را برای برداشت حدود ۱۳۳ میلیون بشکه نفت از ۱۷۲ میلیون بشکه منعقد کرده است.
دادههای وزارت انرژی آمریکا روز دوشنبه (۱۵ تیر) نشان داد که حجم ذخیرهسازیهای راهبردی نفت این کشور در هفته منتهی به سوم ژوئیه (۱۲ تیر) با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش به ۳۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده که پایینترین سطح از آوریل ۱۹۸۳ تاکنون است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، اواخر ژوئن در حاشیه رویداد «رویترز نکست» در گفتوگو با این خبرگزاری اعلام کرد که دولت پیشبینی میکند براساس توافقنامههای مبادله نفت، بهطور میانگین ۱.۲۸ بشکه نفت برای هر بشکه برداشتشده دریافت کند.
رایت افزود: بازگشت این مقدار نفت، حجم ذخیرهسازیهای راهبردی را به بیش از ۴۰۰ میلیون بشکه افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: واشینگتن در حال بررسی راههایی برای افزایش ذخیرهسازیها به بیش از ۵۰۰ میلیون بشکه است.
در همین حال، جی هیکس، مدیر پیشین اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در گفتوگو با رویترز اعلام کرد: ایالاتمتحده میتواند ذخیرهسازیهای خود را زودتر از سایر کشورها پر کند، زیرا توافقنامههای مبادله نفت امکان بازگرداندن ذخیرهسازیها به مقدار پیش از جنگ علیه ایران را بدون هزینههای اضافی برای دولت فراهم میکند.
ناوین داس، تحلیلگر ارشد نفت در مؤسسه کپلر، گفت: بازگرداندن ذخیرهسازیها برای دیگر اعضای آژانس بینالمللی انرژی بیشتر در سال ۲۰۲۷ و با صرف هزینه خواهد بود.
تحلیلگران پیشبینی میکنند کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی ذخیرهسازیهای خود را بهتدریج بازسازی کنند و احتمال میرود تلاش این کشورها برای پرکردن دوباره ذخیرهسازیها به قیمت نفت و تصمیمهای مربوط به هزینههای دولت بستگی دارد.
افزایش ذخیرهسازی در آسیا
تحلیلگران اعلام کردند که کاهش قیمتهای نفت میتواند چین را به افزایش ذخیرهسازیها تشویق کند که این اقدام میتواند منبع تقاضای دیگری را افزونبر کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی ایجاد کند.
مایکل هیگ، رئیس تحقیقات کالای جهان در بانک سوسیته ژنرال فرانسه، گفت: از نظر تاریخی، وقتی قیمت نفت خام برنت کمتر از میانگین ۱۲ ماهه باشد، چین خرید و پرکردن ذخیرهسازیهای راهبردی خود را آغاز میکند.
براساس دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه آینده روز پنجشنبه (۱۸ تیر) حدود ۷۸ دلار برای هر بشکه دادوستد شد که کمی بالاتر از میانگین ۱۲ ماهه این شاخص نفتی یعنی حدود ۷۶ دلار و ۵۹ سنت بهازای هر بشکه است.
افزونبر آزادسازی ذخیرهسازیهای راهبردی نفت در جریان جنگ علیه ایران، چند کشور آسیایی وابسته به منابع انرژی خلیج فارس هم در پی شوک ناشی از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه، ظرفیت ذخیرهسازیهای خود را برای تقویت امنیت انرژی افزایش میدهند.
چین در حال ساخت یازده سایت تازه برای ذخیرهسازی راهبردی نفت است، درحالیکه هند در نظر دارد از طریق پروژههای توسعه در پادور و چاندیکول، ظرفیت ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خود را بیش از دو برابر کند.
در همین حال، فیلیپین با حمایت ژاپن در حال توسعه سامانه ملی ذخیرهسازی راهبردی نفت است.
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