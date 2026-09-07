احتمال رشد قیمت نفت به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک گلدمن ساکس پیشبینی کرده است که در صورت تشدید درگیریها در خاورمیانه و خطر برای تردد کشتیها، قیمت نفت تا ۱۲۰ دلار برای هر بشکه افزایش مییابد.
دان استرویون، یکی از مدیران بخش پژوهش کالاهای جهان در بانک گلدمن ساکس، در گفتوگویی با تلویزیون بلومبرگ اعلام کرد: رویدادهای چند روز گذشته نشان میدهد که خطر گسترش و تشدید اختلال در کشتیرانی اهمیت زیادی دارد.
افزونبراین، این بانک آمریکایی اعلام کرده است که در صورت عادیشدن صادرات از این منطقه، قیمت نفت ممکن است به ۸۰ دلار برای هر بشکه کاهش یابد.
قیمت نفت به دلیل درگیریها در خاورمیانه، نگرانیها درباره اختلال بلندمدت در عرضه از سوی تولیدکنندگان این منطقه را افزایش داده است.
بانک گلدمن ساکس اوایل اوت پیشبینی کرده بود که قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا زمان تأیید توافقی تازه برای پایاندادن به تنشهای منطقه خاورمیانه یا تشدید قابل توجه درگیریها، در محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار بهازای هر بشکه دادوستد میشود.
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