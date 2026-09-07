شهریورماه با افتتاح ۱۷ ایستگاه، سومین ماه پرافتتاح مترو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی افتتاحیه‌های شبکه مترو تهران از سال ۱۳۷۷ تاکنون نشان می‌دهد در ادوار مختلف، ۱۷ ایستگاه در ماه شهریور به بهره‌برداری رسیده‌اند؛ آماری که شهریور را در میان ماه‌های سال در جایگاه سوم از نظر تعداد افتتاح ایستگاه قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، ایستگاه‌های علی‌آباد، شهید بخارایی، پایانه جنوب، شوش، میدان محمدیه در خط یک، خیام، ۱۵ خرداد، امام خمینی (ره)، سعدی، دروازه دولت، ابن‌سینا، شهید زین‌الدین، نوبنیاد، قائم، شهید قدوسی، بسیج و میدان محمدیه در خط ۷، در شهریورماه سال‌های مختلف به بهره‌برداری رسیده‌اند.

این ۱۷ ایستگاه بیش از ۱۰ درصد از مجموع ۱۶۳ ایستگاه مترویی را شامل می‌شوند که تاکنون افتتاح شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته‌اند.

اسفندماه؛ رکورددار افتتاح ایستگاه‌های مترو

در میان ماه‌های سال، اسفندماه با افتتاح ۴۹ ایستگاه در صدر قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۳۰ درصد از ایستگاه‌های متروی افتتاح‌شده تاکنون، در ماه پایانی سال به بهره‌برداری رسیده‌اند.

بررسی آمار افتتاحیه‌ها همچنین نشان می‌دهد ۴۵ درصد ایستگاه‌های متروی تهران در نیمه نخست سال و ۵۵ درصد آنها در نیمه دوم سال افتتاح شده‌اند.

در مجموع، آمار افتتاح ایستگاه‌های مترو در شهریورماه نشان می‌دهد آخرین ماه تابستان در کنار اسفند و اردیبهشت، سهم قابل توجهی از توسعه تدریجی شبکه متروی پایتخت را به خود اختصاص داده است.